Mua thuốc chữa ho theo người quen mách, cô gái uống cả thuốc chữa tiểu đường

(VTC News) -

Nữ bệnh nhân 22 tuổi vừa đến khám tại Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng ho kéo dài hơn một tháng nhưng không cải thiện.

Theo bác sĩ Phạm Thị Chuyên, Khoa Nội Hô hấp, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do lo lắng bệnh mãi không khỏi nên nghe người quen mách, tự đến một hiệu thuốc tư nhân mua thuốc về uống nhưng mãi vẫn không thấy đỡ.

Khi kiểm tra các loại thuốc bệnh nhân đang sử dụng, bác sĩ phát hiện ngoài thuốc ho và kháng sinh còn có Janumet 50/1000mg - thuốc điều trị tiểu đường. Điều đáng nói, nữ bệnh nhân hoàn toàn không mắc tiểu đường và cũng không biết đây là thuốc dùng để điều trị bệnh này.

Trong đơn thuốc chữa ho có cả thuốc tiểu đường (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Chuyên, đây không phải trường hợp cá biệt. Hiện nhiều người vẫn có thói quen tự mua thuốc theo lời mách của người quen hoặc kinh nghiệm truyền miệng mà không hiểu rõ công dụng của thuốc cũng như tình trạng bệnh của bản thân.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tự ý dùng thuốc có thể khiến người bệnh không được điều trị đúng nguyên nhân, làm che lấp triệu chứng khiến bệnh diễn biến nặng hơn. Bên cạnh đó là nguy cơ gặp tác dụng phụ, ảnh hưởng đến gan, thận, xảy ra tương tác thuốc nguy hiểm và làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.

Đối với triệu chứng ho kéo dài, bác sĩ lưu ý đây không chỉ là biểu hiện của viêm họng hay cảm cúm thông thường mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nghiêm trọng như hen phế quản, lao phổi, bệnh phổi mạn tính hoặc ung thư phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu ho kéo dài trên hai tuần, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp. Không nên tự mua thuốc theo lời mách hoặc sử dụng đơn thuốc truyền miệng, bởi mỗi loại thuốc đều có chỉ định và chống chỉ định riêng.

"Dùng sai cỉ một viên thuốc cũng có thể khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, do đó người dân không nên biến việc “tự chữa” thành nguy cơ cho chính sức khỏe của mình và người thân", bác sĩ Phạm Thị Chuyên nhấn mạnh.