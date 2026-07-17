Mưa lớn ở Sơn La làm 3 ngôi nhà đổ sập, 21 điểm sạt lở chia cắt giao thông

(VTC News) -

Trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 16/7 xuất hiện đợt mưa vừa đến mưa rất to, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm. Diễn biến thời tiết cực đoan khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở mức rất cao, ảnh hưởng đến nhiều địa phương.

Từ đêm 16/7 đến rạng sáng 17/7, mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại xã Ngọc Chiến. Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ngọc Chiến, thiên tai làm nhiều công trình, nhà cửa và hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Cụ thể, 3 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, đổ sập hoàn toàn; 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy, trong khi 6 ngôi nhà khác bị đất đá tràn vào. Nhờ công tác cảnh báo và hỗ trợ kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều công trình, nhà cửa ở xã Ngọc Chiến bị hư hại nghiêm trọng. (Ảnh: UBND xã Ngọc Chiến)

Mưa lũ cũng làm khoảng 12 ha lúa, 5 ha ngô và sắn bị cuốn trôi, bồi lấp; khoảng 1,5 tấn cá trong ao và khoảng 20 tấn cá nuôi trong 40 lồng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Tuyến tỉnh lộ 109 xuất hiện tới 21 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 3.000 m³ khiến đoạn từ bản Kẻ vào trung tâm xã bị chia cắt.

Ngoài ra, hai cống bị hư hỏng và một cầu tràn tại bản Kẻ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hư hại 8 tuyến kênh thủy lợi, một công trình cấp nước sinh hoạt và cuốn trôi một xe máy.

Tuyến tỉnh lộ 109 vào xã Ngọc Chiến bị sạt lở nhiều đoạn. (Ảnh: UBND xã Ngọc Chiến)

Theo địa phương, từ khoảng 2h đến 6h ngày 17/7, điện lưới, sóng điện thoại, mạng 4G và Internet trên địa bàn liên tục chập chờn rồi mất hoàn toàn. Đến khoảng 9h cùng ngày, điện được khôi phục nhưng thông tin liên lạc vẫn chưa ổn định.

Ngay trong sáng 17/7, chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở để sớm thông tuyến cho xe máy lưu thông.

Trong chiều cùng ngày, địa phương tiếp tục thăm hỏi các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo người dân không vớt củi, bắt cá, lên nương hoặc đi vào những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại xã Mường Chiên, ảnh hưởng đến 6 hộ dân, trong đó 2 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Một số tuyến đường trên địa bàn bị ách tắc cục bộ.

Tại xã Chiềng Hoa, nước lũ trên suối Pia dâng cao khiến một số hộ phải di dời khẩn cấp, nhiều tuyến đường nội bản, liên bản và tuyến Mường La - Chiềng Hoa - Bắc Yên bị sạt lở đất đá, gây cản trở giao thông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi sát các bản tin dự báo, kịp thời cảnh báo người dân, rà soát các khu vực nguy hiểm để cắm biển, phân luồng giao thông, chủ động sơ tán người và tài sản khi cần thiết, đồng thời duy trì trực ban phòng chống thiên tai 24/24h nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.