Mua bán phần mềm vượt dữ liệu sinh trắc học chiếm 14 tỷ đồng tài khoản ngân hàng

(VTC News) -

Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá 2 nhóm sản xuất, mua bán phần mềm và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng; khởi tố tổng cộng 9 bị can.

Các bị can bị điều tra về các tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Tiến Sỷ (21 tuổi), Trịnh Trần Hùng (22 tuổi), Lê Văn Thuận (43 tuổi), Trần Thành Long (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sĩ (26 tuổi). Nhóm thứ hai gồm Nhữ Cao Sơn (30 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Tân (33 tuổi) và Lê Chí Sang (23 tuổi).

Các bị can và tang vật trong vụ án.

Theo cơ quan công an, từ ngày 7/3 đến 10/3, trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi kiểm soát được các thuê bao, nhóm gây án truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của những người này, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook “Lê Thuận” quảng cáo thiết bị điện tử được cài phần mềm Vcamerashy. Phần mềm này được giới thiệu có khả năng vượt yêu cầu xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng. Mỗi thiết bị cài sẵn phần mềm được rao bán với giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Ngày 27/3, lực lượng công an khám phá nhóm do Nguyễn Tiến Sỷ cầm đầu, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, phương tiện lưu trữ dữ liệu và mã nguồn phần mềm Vcamerashy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Sỷ mua mã nguồn phần mềm từ một người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, Sỷ sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa, Việt hóa và hoàn thiện phần mềm.

Nhóm này bán riêng phần mềm hoặc cài đặt sẵn vào các thiết bị điện tử rồi cung cấp cho khách hàng. Một số thiết bị do nhóm của Sỷ bán ra được xác định đã được sử dụng trong vụ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 16 bị hại tại Hà Nội.

Mở rộng điều tra trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện nhiều hội, nhóm trên Facebook, Telegram, Zalo, YouTube và TikTok quảng cáo phần mềm, thiết bị hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ứng dụng ngân hàng.

Trong đó, nổi lên nhóm “Jailbreak Tips” do Nhữ Cao Sơn quản trị và nhóm Telegram “Tool vượt sinh trắc học” do Nguyễn Xuân Cường quản trị. Các thiết bị được những người này quảng cáo, rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng mỗi chiếc.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Lê Chí Sang được xác định tham gia hoạt động mua bán các thiết bị chứa phần mềm phục vụ mục đích phạm tội.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan.

Theo Công an TP Hà Nội, thay vì trực tiếp chiếm đoạt tài sản, những người này tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa và bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt một số cơ chế xác thực điện tử cho các nhóm tội phạm khác. Các bị can còn sử dụng nền tảng xuyên biên giới để trao đổi, mua bán và hỗ trợ kỹ thuật từ xa, gây khó khăn cho việc phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý.

Ngày 10/7, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an TP Hà Nội, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phát hiện, điều tra và triệt phá 2 nhóm tội phạm trên.