Mr Hunter - Kẻ lừa đảo triệu USD vừa bị bắt tại Philippines
(VTC News) -
Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa thông tin, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã bị cơ quan công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm.
Trang Anh
Tin mới
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
18:28 14/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Những điều cần biết về Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30
18:25 14/11/2025
Thời sự quốc tế
Làm mương thoát nước chống ngập cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
18:20 14/11/2025
Đời sống
'Kiếp nạn' Miss Universe 2025: Thí sinh nhập viện vì ngộ độc, nhiều người bỏ thi
18:13 14/11/2025
Hoa hậu
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lập 3 trường mới, bổ sung nhiều ngành đào tạo
18:06 14/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Bị kẻ giả công an thao túng tâm lý, thanh niên 18 tuổi bị lừa 30 cây vàng
17:59 14/11/2025
Bản tin 113
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc
17:52 14/11/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Mailisa tại TP.HCM mở cửa trở lại: Uy tín thương hiệu bị đặt dấu hỏi
17:50 14/11/2025
VTC NEWS TV
Nhiều tuyến đường xuống cấp, chi chít 'ổ voi, ổ gà' ở Cần Thơ
17:43 14/11/2025
Tin nhanh 24h
Hai loại vaccine đắt đỏ sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ em từ 2026
17:41 14/11/2025
Tin tức
CLB Nam Định thuê HLV ngoại, ông Vũ Hồng Việt giữ 2 chức giám đốc
17:40 14/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bị ép hít đất 500 cái để nhận lương, nhân viên sát hại CEO
17:28 14/11/2025
Thế giới
Google phản hồi về việc gỡ đánh giá 1 sao của khách sạn 'bùng phòng' ở Hàng Cháo
17:25 14/11/2025
Khoa học - Công nghệ
'Mổ xẻ' Phúc Kiến - tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc
17:21 14/11/2025
Quân sự
Trung ương yêu cầu sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp yêu cầu trong tình hình mới
17:16 14/11/2025
Chính trị
Dứa và tre trong y học cổ truyền và tiềm năng ứng dụng trong y học hiện đại
17:15 14/11/2025
Sức khỏe
Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn
17:14 14/11/2025
Chính trị
Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
17:11 14/11/2025
Chính trị
TP.HCM chi hơn 22 nghìn tỷ đồng cải tạo các điểm đen kẹt xe, ngập nước
17:10 14/11/2025
Đầu Tư
Bộ GD&ĐT: Xếp lương giáo viên cao nhất là đãi ngộ xứng đáng, không phải 'ân huệ'
17:07 14/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Lý do doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc
17:06 14/11/2025
Sản phẩm
VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu
16:57 14/11/2025
Thị trường
Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây rét diện rộng ở miền Bắc, có nơi dưới 10°C
16:56 14/11/2025
Thời tiết
Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ giải thể dồn dập nhiều công ty
16:53 14/11/2025
Reels
Công an Hà Nội phối hợp cảnh sát Philippines bắt giữ, dẫn độ Mr Hunter về nước
16:44 14/11/2025
Bản tin 113
Cục diện chiến sự ở Ukraine sẽ ra sau khi Nga kiểm soát được Pokrovsk?
16:25 14/11/2025
Tư liệu
Hải quan Tân Thanh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, thu ngân sách gần 4.000 tỷ đồng
16:14 14/11/2025
Kinh tế
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Sắp có loạt cầu, đường nối TP.HCM và Đồng Nai
16:12 14/11/2025
Đầu Tư
Thợ lặn tìm thấy kho báu hơn 26 tỷ đồng nằm 300 năm dưới đáy đại dương
16:12 14/11/2025
Chuyện bốn phương
Đất trút ào ạt như thác ở xã miền núi Đà Nẵng, 3 người mất tích
16:08 14/11/2025
VTC NEWS TV