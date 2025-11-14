Đóng

Mr Hunter - Kẻ lừa đảo triệu USD vừa bị bắt tại Philippines

Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa thông tin, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã bị cơ quan công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm.

