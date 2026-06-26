Một trường THPT chuyên ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Theo đó, hầu hết các khối chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đều hạ điểm chuẩn so với mức công bố ngày 19/6, riêng khối chuyên Nhật không có sự thay đổi.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 ở đợt bổ sung như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ lưu ý, điểm chuẩn là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhà trường tổ chức nhập học vào sáng 26/6 (từ 8h đến 12h) tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh, phụ huynh xem chi tiết thông báo về việc tổ chức nhập học đợt bổ sung tại đây.