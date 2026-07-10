MIXUE tiên phong thị trường đồ uống nhờ lợi thế vận hành và chính sách hỗ trợ

(VTC News) -

Tối ưu hóa hệ thống cửa hàng, thúc đẩy tăng trưởng

Bằng việc tối ưu hóa mạng lưới, nâng cấp hình ảnh, hoàn thiện chuỗi cung ứng lạnh và áp dụng hình thức vận hành hỗ trợ một kèm một, hiệu quả kinh doanh của hệ thống MIXUE đã cải thiện rõ rệt. Các cửa hàng hoàn thành nâng cấp nửa cuối năm 2025 ghi nhận doanh thu trung bình ngày tăng gấp 1,7 lần.

Doanh thu trung bình hàng ngày toàn hệ thống tăng 41% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong hai ngày 24 và 25/5/2026, doanh số MIXUE tại Việt Nam lập đỉnh cao nhất gần 3 năm qua. Nhiều khu vực tăng trưởng hơn 100%, doanh thu kỷ lục của một cửa hàng đạt 140 triệu đồng/ngày.

Đồng hành cùng đối tác, nâng cao hiệu quả doanh thu

Anh Tuấn, một đối tác nhượng quyền tại Hà Nội, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với MIXUE từ năm 2021 khi vay vốn để mở cửa hàng đầu tiên. Do yếu tố khách quan và chi phí mặt bằng cao, cửa hàng chịu áp lực lớn khi liên tục 7 tháng không đạt doanh thu kỳ vọng.

Được MIXUE hỗ trợ tư vấn vận hành, đổi mới sản phẩm và làm marketing bản địa hóa, anh tập trung khai thác vị trí cửa hàng để phục vụ nhóm khách gia đình xung quanh, đồng thời đẩy mạnh dòng kem và trà trái cây tươi bán chạy.

Nhờ đó, lượng khách dần ổn định, hoạt động kinh doanh từng bước khởi sắc. Đến nay, anh đã vận hành 3 cửa hàng với tình hình kinh doanh ổn định và tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Đối tác nhượng quyền LyLy lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực đồ uống sau khi chuyển hướng từ một ngành nghề khác và hiện đang vận hành 8 cửa hàng tại hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM.

Đối với ngành đồ uống tại Việt Nam, biến động giữa mùa cao điểm và thấp điểm luôn là bài toán chung, đặc biệt trong mùa mưa và mùa đông khi lượng khách có xu hướng sụt giảm. Với sự đồng hành của đội ngũ vận hành MIXUE, chị đã tận dụng nền tảng TikTok để thu hút khách hàng trực tuyến, kết hợp triển khai các chương trình ưu đãi theo hình thức combo nhằm giảm thiểu tác động của mùa thấp điểm.

Đồng thời, chị tích cực tham gia các chương trình tham quan, học tập và giao lưu do thương hiệu tổ chức, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, duy trì tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại cửa hàng. Sau nhiều năm hoạt động, hệ thống cửa hàng của chị luôn duy trì doanh thu ổn định, đồng thời góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Chính sách hỗ trợ tạo bệ phóng cho người khởi nghiệp

Nhằm giảm áp lực dòng vốn cho các hộ kinh doanh nhỏ, MIXUE triển khai chính sách nhượng quyền đồng bộ với mô hình thu phí trọn gói bao phủ toàn bộ quá trình mở cửa hàng.

Theo đó, đối tác được hỗ trợ 3 lần đánh giá mặt bằng miễn phí. Lô hàng đầu tiên chỉ cần nhập lượng hàng đủ phục vụ trong 7 ngày đầu khai trương nhằm giảm áp lực vốn lưu động. Chi phí thi công cửa hàng được áp dụng mức trần, các khoản phát sinh vượt mức do yêu cầu thi công tiêu chuẩn sẽ do thương hiệu chi trả.

Thiết bị cốt lõi của mô hình cửa hàng tiêu chuẩn được ưu đãi giảm giá 50%, nhiều hạng mục thiết bị tại cửa hàng mẫu còn được áp dụng chương trình tặng kèm. Đồng thời, tất cả đối tác ký hợp đồng đều được miễn phí nhượng quyền, phí quản lý và phí đào tạo trong 4 năm.

Đối với các nhà đầu tư trẻ, thương hiệu triển khai thêm chính sách trả góp không lãi suất trong 5 tháng đối với chi phí thiết bị. Các đối tác nhượng quyền hiện hữu khi mở thêm cửa hàng mới cũng được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi tương tự.

Bên cạnh đó, với những cửa hàng đang hoạt động hiệu quả, MIXUE hỗ trợ gia hạn hợp đồng thêm một năm nhằm tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ổn định và lâu dài.

Chính sách hỗ trợ toàn diện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Anh Đặng Trần Nghĩa, đối tác nhượng quyền mới tại tỉnh Bắc Ninh, hoàn tất ký kết hợp đồng vào ngày 12/6, cho biết những kết quả tăng trưởng thực tế của hệ thống cửa hàng, cùng mô hình hỗ trợ vận hành bài bản và chính sách nhượng quyền với điều kiện thuận lợi đã giúp anh thêm tự tin trên hành trình kinh doanh sắp tới.

Thời gian tới, MIXUE tiếp tục theo đuổi song hành hai mục tiêu: nâng cao chất lượng vận hành và mở rộng hệ thống bền vững. Trên nền tảng quy mô hàng nghìn cửa hàng hiện tại, thương hiệu cam kết không ngừng đổi mới mô hình, tối ưu tiềm năng từng điểm bán để đồng hành lâu dài cùng các đối tác nhượng quyền địa phương.