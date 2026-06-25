Miền Bắc ngốn điện kỷ lục, 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam cung ứng thế nào?

(VTC News) -

Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, vào lúc 13h50 ngày 24/6, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.456MW, tăng gần 350MW so với mức kỷ lục được ghi nhận ngày 26/5. So với cùng kỳ năm 2025, phụ tải cực đại tăng 13,5%.

Tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.970MW (vào thời điểm 13h50), tương đương kỷ lục vận hành được xác lập trước đó vào ngày 27/5 và cao hơn 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tối 24/6, công suất hệ thống điện quốc gia có thể đạt khoảng 54.500MW. Riêng miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên gần 31.000MW trong khung giờ 21-23h và có khả năng thiết lập mức kỷ lục mới của năm nay.

Ngày 25/6, nắng nóng được dự báo tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và một số địa phương Tây Nguyên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 40°C, có nơi trên 40°C. NSMO nhận định phụ tải điện miền Bắc sẽ tiếp tục tăng cao.

4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam hoạt cung cấp gần 20% sản lượng điện trong ngày miền Bắc nắng nóng cực điểm. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh phụ tải miền Bắc đạt đỉnh, 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam cung cấp gần 20% sản lượng điện. Đây là nguồn bổ sung đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cân bằng cung - cầu điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), hiện nay, hệ thống liên kết Bắc - Nam gồm 4 mạch đường dây 500kV, trong đó hai mạch đầu tiên được đưa vào vận hành từ những năm 1994 và 2005, tiếp đó là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối (mạch kép) được hoàn thành, đóng điện trong năm 2024 tạo nên hệ thống truyền tải điện siêu cao áp có quy mô lớn nhất cả nước.

Khi miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn điện cục bộ vào mùa nắng nóng, 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam đóng vai trò là "xương sống" của hệ thống điện quốc gia, giúp khai thác hiệu quả nguồn điện từ các khu vực còn dư công suất để hỗ trợ cho miền Bắc.

Đặc biệt, đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã bổ sung đáng kể năng lực truyền tải trên trục Bắc - Nam. Công trình không chỉ giảm tải cho các mạch đường dây hiện hữu mà còn nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng truyền tải công suất từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện duy trì chế độ trực vận hành 24/24 giờ tại các trạm biến áp và trên các tuyến đường dây trọng điểm. Các đơn vị truyền tải điện cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến vận hành hệ thống.