Masterise Homes định chuẩn sống hàng hiệu tại giải thưởng kiến trúc châu Á

(VTC News) -

Việc bán đảo SOLA tại The Global City và tòa tháp đôi One Central Saigon được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards 2026 (AADA) tiếp tục khẳng định năng lực “kiến tạo trải nghiệm xứng tầm” của Nhà định chuẩn Masterise Homes bằng tư duy quy hoạch dài hạn, thiết kế có chiều sâu và trải nghiệm cư dân được đặt ở trung tâm của hệ tiêu chuẩn hàng hiệu.

Thiết kế kiến trúc: điểm khởi nguồn của “sống hàng hiệu”

Với chủ đề "Influential Asia", Asia Architecture Design Awards (AADA) 2026 tôn vinh một châu Á đang trên đà vươn mình mạnh mẽ, nơi những sáng tạo đột phá trong kiến trúc góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, góp phần vào sự thịnh vượng kinh tế và định hình một tương lai kết nối, bền vững hơn.

Đại diện Masterise Homes nhận giải thưởng Ý tưởng Kiến trúc tốt nhất châu Á 2026. (Ảnh: AADA2026)

Mùa giải năm nay ghi nhận 1.900 đơn đăng ký và 853 bài dự thi ấn tượng khắp khu vực, Masterise Homes được xướng tên với hai dự án chiến thắng thuyết phục. Bán đảo SOLA xuất sắc giành giải Thiết kế Kiến trúc Nhà ở tốt nhất châu Á 2026; trong khi One Central Saigon được vinh danh Ý tưởng Kiến trúc tốt nhất châu Á 2026.

Tiếp nối thành công của The Centric và The Rivus tại mùa giải 2025, cú đúp giải thưởng năm nay một lần nữa khẳng định năng lực định chuẩn và kiến tạo những công trình đẳng cấp quốc tế, thể hiện sâu sắc triết lý phát triển nhất quán của Masterise Homes.

Đại diện Masterise Homes nhận giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Nhà ở tốt nhất châu Á 2026. (Ảnh: AADA2026)

Với Masterise Homes, thiết kế không chỉ tạo nên diện mạo của một công trình, mà còn định hình cách con người sống trong không gian ấy mỗi ngày. Vì vậy, triết lý Branded Living bắt đầu từ thiết kế, nhưng không dừng ở kiến trúc hay dấu ấn thị giác.

Đó là một tư duy xuyên suốt, từ quy hoạch, tổ chức không gian, ánh sáng, cảnh quan, vật liệu đến cách tiện ích được vận hành và trải nghiệm cư dân được bồi đắp theo thời gian. Khi mọi yếu tố được kết nối trong cùng một triết lý phát triển, thiết kế không chỉ tạo nên vẻ đẹp của không gian, mà còn kiến tạo một chuẩn sống có thể cảm nhận bằng trải nghiệm.

Chính sự nhất quán ấy đã trở thành nền tảng làm nên Branded Living trên toàn bộ danh mục phát triển của Masterise Homes, từ các dự án mang thương hiệu quốc tế đến LUMIÈRE Series và Masteri Collection.

“Các giải thưởng tại AADA tiếp tục nối dài mạch ghi nhận từ thị trường quốc tế của Masterise Homes trong nửa đầu năm 2026. Sau những dấu ấn tại Asia Pacific Property Awards hay Real Estate Asia Awards, AADA bổ sung một góc nhìn quan trọng về vai trò của thiết kế trong việc kiến tạo chuẩn sống.

Chuỗi thành tích này cho thấy Masterise Homes đang khẳng định vai trò nhà định chuẩn sống hàng hiệu bằng sản phẩm, hệ tiêu chuẩn và những trải nghiệm có thể cảm nhận trong thực tế”, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group chia sẻ.

Hai dấu ấn kiến trúc trong cùng một hệ tiêu chuẩn hàng hiệu

Cùng được vinh danh tại Asia Architecture Design Awards 2026, nhưng bán đảo SOLA và One Central Saigon đại diện cho hai cách tiếp cận kiến trúc khác nhau. Một công trình hướng đến sự an trú giữa thiên nhiên, một công trình kiến tạo biểu tượng giữa lõi đô thị. Khác biệt về ngôn ngữ thiết kế nhưng cả hai đều được phát triển trên cùng một triết lý: kiến trúc là nền tảng của trải nghiệm sống.

Bán đảo SOLA - Villa compound duy nhất tại The Global City. (Ảnh: Masterise Homes)

Ở hạng mục Thiết kế Kiến trúc Nhà ở tốt nhất châu Á, bán đảo SOLA mang tinh thần của một villa compound độc bản, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người đồng điệu trong từng trải nghiệm để mang đến chất sống cân bằng giữa riêng tư và kết nối, giữa nhịp sống đô thị và chốn an trú tĩnh tại.

Đặc biệt, với sự đồng hành của “tượng đài trong làng kiến trúc thế giới” Foster + Partners, mỗi không gian tại bán đảo SOLA đều được “may đo” theo tỷ lệ hài hòa giữa ánh sáng, khoảng lùi, hướng nhìn và sự giao hòa với thiên nhiên.

Mỗi villa mang một nhịp điệu riêng, với ánh sáng len qua khung cửa, gió đi qua các khoảng mở, mảng xanh và mặt nước cùng tạo nên cảm giác tĩnh tại, gìn giữ sự riêng tư cho gia chủ, mở rộng kết nối với thiên nhiên và đặt mỗi ngôi nhà trong một cộng đồng hoà điệu về lối sống.

One Central Saigon - dấu ấn biểu tượng mới tại lõi trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Masterise Homes)

Trong khi đó, vinh danh ở hạng mục Ý tưởng Kiến trúc tốt nhất châu Á 2026, One Central Saigon được phát triển tại lõi di sản Quận 1 (cũ) như một kiệt tác Branded Residences đầu tiên của khu vực trung tâm.

Lấy cảm hứng từ hình tượng rồng vươn mình mạnh mẽ, công trình được định hình như một biểu tượng mới trên đường chân trời TP.HCM, nơi những chuẩn mực sống hàng hiệu toàn cầu giao thoa cùng dòng chảy lịch sử của Sài Gòn.

Sự đồng hành của các đối tác quốc tế như Arquitectonica, Turner, HBA và B+H góp phần hiện thực hóa một công trình không chỉ mang tính biểu tượng về kiến trúc mà còn định hình trải nghiệm sống, lưu trú và thương mại cao cấp giữa trung tâm đô thị.

Đặt cạnh nhau, bán đảo SOLA và One Central Saigon cho thấy hai sắc thái khác nhau của cùng một triết lý phát triển. Một bên là sự tĩnh tại của thiên nhiên, một bên là nhịp sống sôi động của đô thị; nhưng cả hai đều lấy con người làm trung tâm, hướng đến những trải nghiệm sống có chiều sâu và giá trị bền vững.

Đó cũng là tinh thần Branded Living mà Masterise Homes theo đuổi, khẳng định giá trị của một công trình không được quyết định bởi thiết kế biểu tượng hay vị trí đắc địa, mà bởi khả năng duy trì chất lượng trải nghiệm trong suốt vòng đời dự án: Bắt đầu từ tư duy quy hoạch, tiếp nối bằng kiến trúc, chất lượng hoàn thiện, vận hành và hệ sinh thái dịch vụ để tạo nên một chuẩn sống hàng hiệu nhất quán.

Nhìn từ hai công trình được vinh danh tại AADA 2026, có thể thấy thiết kế không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ bề ngoài, mà trở thành nền tảng để kiến tạo những trải nghiệm sống xứng tầm.

Cú đúp giải thưởng vì thế không chỉ ghi nhận hai dự án riêng lẻ, mà còn phản ánh năng lực của Nhà định chuẩn Masterise Homes trong việc kiến tạo những chuẩn sống hàng hiệu mang dấu ấn quốc tế, góp phần nâng tầm kỳ vọng của thị trường và diện mạo đô thị Việt Nam.