Mãn nhãn màn tranh tài gay cấn tại giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam

Giải đua ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2025 do Câu lạc bộ Offroad Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức, quy tụ gần 200 vận động viên trên cả nước. Đây là sân chơi off-road lớn nhất Việt Nam.
Số lượng đường thi năm nay tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, từ 14 (năm 2024) lên 24 (2025), cùng khoảng 700 lượt thi.
Số bài thi ở từng hạng mục năm nay đều được nâng lên: hạng Chuyên nghiệp (tên mới của hạng Mở rộng) có 17 bài, hạng SUV nâng cao 13 bài, hạng Bán tải nâng cao 12 bài - tất cả đều có đường đua đêm Adventure; riêng hạng Cơ bản gồm 10 bài thi. Đây cũng là lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến hai xe cùng hạng thi đấu song song trên hai đường liền kề, tạo nên bầu không khí ganh đua sôi động và nhịp độ thi đấu liên tục, đầy kịch tính.
Toàn cảnh khu vực thi đấu được mở rộng với nhiều đường đua mới, mang đến những thử thách đa dạng và khắc nghiệt hơn cho các vận động viên.
Đường đua xuyên rừng trở thành điểm nhấn ấn tượng của Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2025, mang đến thử thách khắc nghiệt và trải nghiệm hấp dẫn cho các tay đua.
Tay đua lái xe bán tải khéo léo vượt qua đoạn đường bùn lầy, thể hiện kỹ năng làm chủ tốc độ và bản lĩnh off-road.
Chiếc bán tải Ford Raptor “trổ tài” vượt dốc trong điều kiện mặt đường trơn trượt, phô diễn sức mạnh động cơ và kỹ năng điều khiển của tay lái.
Pha ôm cua giữa mưa, bánh xe hất tung đất đỏ như sóng cuộn, tạo nên khung cảnh mạnh mẽ và đầy phấn khích.
Chiếc xe địa hình tăng tốc giữa bùn đất, bùn tung kín đầu xe tạo nên khung cảnh mãn nhãn.
“Ban tổ chức thiết kế đường đua rất khó, mưa lớn khiến địa hình lầy nặng hơn, nhưng đó mới là tinh thần off-road thực thụ – càng khó càng hấp dẫn,” vận động viên Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ.
Đội đua 406 vật lộn trong “rãnh bùn tử thần” trong tiếng cổ vũ của khán giả.
Thành viên đội đua phối hợp kéo xe vượt dốc trong điều kiện đường trơn trượt, lầy lội, thể hiện tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt khó của các tay đua off-road.
Chiếc xe địa hình lao qua đoạn đường bùn đỏ, bùn đất bắn tung tóe phủ kín thân xe, tạo nên khung cảnh mãn nhãn đậm chất off-road. Sức mạnh động cơ và kỹ năng điều khiển được thể hiện rõ giữa khói bụi và tiếng gầm máy, mang lại cảm giác phấn khích tột độ cho người xem.
Hai tay đua cạnh tranh quyết liệt trên đường đua.
Mưa tầm tã biến đường đua thành “biển bùn”, khiến từng cung đường và bài thi trở nên sống động, kịch tính, đậm chất thử thách, thể hiện rõ tinh thần off-road của mùa giải năm nay.