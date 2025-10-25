LOTTE MART Phan Thiết tái xuất ấn tượng với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới

(VTC News) -

Tọa lạc tại KDC Hùng Vương I, phường Phú Thủy, LOTTE MART Phan Thiết vừa được đầu tư nâng cấp theo mô hình siêu thị kiểu mẫu mới. Với không gian mua sắm hiện đại, nhiều khu vực riêng biệt trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm, cùng cách bài trí thông minh, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, di chuyển thuận tiện và tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhanh chóng.

Không gian mua sắm hiện đại của LOTTE MART Phan Thiết trong diện mạo mới.

Điểm nhấn là nhiều khu vực được cải tiến vượt bậc, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới, như hai khu vực ẩm thực đậm dấu ấn Hàn Quốc là Yorihada Kitchen và Poongmiso Bakery.

Khu trưng bày nhãn hàng riêng Choice L trong diện mạo mới bán hàng loạt sản phẩm chất lượng cao có giá hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng. Siêu thị dành riêng khu vực “Popular Gift Items” trưng bày đặc sản địa phương, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của du khách.

Dịp này, LOTTE MART Phan Thiết phối hợp cùng các thương hiệu đối tác gian hàng thuê triển khai chuỗi chương trình ưu đãi, khuyến mãi quy mô lớn. Cùng với đó là chuỗi ưu đãi đặc biệt của riêng siêu thị đến ngày 11/11 với các chương trình giảm giá sâu lên đến 50%. Khách hàng thành viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền trong thời gian mua sắm này.