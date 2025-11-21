LOTTE MART mở rộng danh mục nông sản xanh phục vụ khách hàng

(VTC News) -

LOTTE MART Việt Nam vừa mở rộng hợp tác với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Theo đó, HAGL trở thành nhà cung cấp các sản phẩm tươi sống chất lượng cao cho hệ thống siêu thị LOTTE MART, bao gồm: chuối, thịt heo ăn chuối, sầu riêng đông lạnh.

Nhờ quy trình sản xuất bền vững và nguồn nguyên liệu từ vùng cao nguyên, các mặt hàng nông sản của HAGL mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm chất lượng vượt trội. Thịt heo ăn chuối được nuôi theo tiêu chuẩn “3 KHÔNG”: Không kháng sinh - Không chất tăng trọng - Không đạm động vật, mang đến chất lượng thịt thơm, an toàn cho sức khỏe.

Từ ngày 21/11, các sản phẩm của HAGL được bán tại 4 siêu thị LOTTE MART đầu tiên tại TP.HCM.

Từ ngày 21/11, các sản phẩm của HAGL được bày bán chính thức tại 4 siêu thị đầu tiên là LOTTE MART Nam Sài Gòn, LOTTE MART Gò Vấp, LOTTE MART Tân Bình và LOTTE MART Phú Thọ. Trong tuần đầu mở bán, khách hàng mua sắm tại 4 siêu thị trên sẽ nhận được nhiều khuyến mại lớn và quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, đến hết 30/11, khách hàng được giảm tới 50% khi mua chuối và sầu riêng đông lạnh. Còn thịt heo ăn chuối áp dụng mức giảm 20% từ ngày 21/11 đến 30/11. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn từ HAGL khi mua các mặt hàng nông sản này tại siêu thị LOTTE MART.