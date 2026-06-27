Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờ

(VTC News) -

Những thí sinh xuất sắc này gồm Trần Minh Hà, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội với 29,75/30 điểm; Hồ Nhật Quang, thủ khoa chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Đỗ Gia Bảo, thủ khoa chuyên Tin của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Là giáo viên chủ nhiệm đồng hành cùng lớp suốt ba năm THCS, cô Nguyễn Linh cho biết kết quả của ba học sinh đều là thành quả của quá trình học tập bền bỉ, với mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu.

Em Trần Minh Hà - Thủ khoa lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Linh.

Nhận xét về học trò Trần Minh Hà, cô Linh cho biết thành tích thủ khoa không khiến cô quá bất ngờ. Theo cô, dù Ngữ văn là thế mạnh, Hà luôn duy trì kết quả nổi bật ở cả Toán và Tiếng Anh. Nữ sinh thường chủ động xin thêm bài tập khó, kiên trì tìm nhiều hướng giải trước khi nhờ giáo viên gợi ý.

“Ngay cả khi đạt 9,5 điểm Toán trong kỳ thi vừa qua, Hà vẫn chưa thực sự hài lòng vì mục tiêu của con còn cao hơn. Điều đó cho thấy tinh thần luôn muốn hoàn thiện bản thân”, cô Linh chia sẻ.

Với Hồ Nhật Quang, giáo viên chủ nhiệm đánh giá nam sinh luôn kiên định với mục tiêu trở thành học sinh chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Theo cô Linh, Nhật Quang xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng, kiên trì theo đuổi mục tiêu từng ngày và luôn nhận được sự đồng hành từ gia đình. Bên cạnh thành tích học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp và nhà trường.

Lần lượt từ trái qua: Đỗ Gia Bảo (thủ khoa chuyên Tin) và Hồ Nhật Quang (thủ khoa chuyên Hóa) của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Linh và Trần Minh Hà - thủ khoa lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026.

Tương tự, theo cô Linh, việc học trò Đỗ Gia Bảo trở thành thủ khoa chuyên Tin cũng không phải điều bất ngờ.

Từ lớp 6, nam sinh đã liên tiếp đạt thành tích cao ở các kỳ thi Tin học, giành giải Nhất học sinh giỏi thành phố từ lớp 7 và tiếp tục thử sức ở các sân chơi dành cho học sinh THPT.

“Điều tôi đánh giá cao ở Gia Bảo là khả năng tự học. Con luôn lập kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, không chỉ học tốt Tin học mà còn chủ động thử sức ở nhiều môn khác như Tiếng Anh, Toán”, cô giáo nhận xét.

Theo cô Nguyễn Linh, dù theo đuổi những thế mạnh khác nhau, cả ba thủ khoa đều có nhiều điểm chung. Đó là khả năng xác định mục tiêu học tập từ sớm, chủ động tự học và tự nghiên cứu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thầy cô. Các em đều duy trì sự chăm chỉ trong thời gian dài, không chỉ ở giai đoạn ôn thi, đồng thời luôn khiêm tốn trước những thành tích đã đạt được.

Một điểm đặc biệt khác, theo cô giáo, là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong lớp. “Các bạn học giỏi Vật lý sẵn sàng giảng bài cho bạn khác, học giỏi Tin học hỗ trợ các bạn ôn tập, còn học giỏi Toán thì cùng nhau chữa bài. Có thời điểm, các con còn tự tổ chức học trực tuyến vào buổi tối để giải bài cho nhau trước kỳ thi”, cô kể.

Lớp 9G0 Trường THCS-THPT Newton gây ấn tượng khi có 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Không chỉ có 3 thủ khoa lớp 10, lớp 9G0 còn ghi nhận 18 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố, trải đều ở các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Tin học. Thành tích gồm 7 giải Nhất, 7 giải Nhì và 3 giải Ba. Trong đó, em Trần Hoàng Lâm, thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Tin học với điểm tuyệt đối 20/20.

Theo giáo viên chủ nhiệm, dù nhiều học sinh cùng lúc tham gia đội tuyển học sinh giỏi thành phố, học chương trình chuyên và các lớp nâng cao, không khí của lớp 9G0 vẫn luôn tích cực, đoàn kết. Đây cũng là tập thể quy tụ học sinh có thế mạnh ở cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ.

“Tôi tự hào không chỉ vì lớp có ba thủ khoa, mà vì các con luôn biết chia sẻ, cùng nhau tiến bộ và coi thành công của bạn cũng là niềm vui của cả tập thể”, cô Nguyễn Linh chia sẻ.