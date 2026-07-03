Lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đến 718 tân cử nhân

(VTC News) -

Tới dự, trao bằng tốt nghiệp và động viên các tân cử nhân trước bước ngoặt trưởng thành quan trọng, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ xúc động và vui mừng trước bước trưởng thành mới của 718 tân cử nhân.

Bà Thủy biểu dương tinh thần vượt khó của sinh viên Khóa 10 - những người trải qua chặng đường học tập (2022 - 2026) trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều biến động phức tạp do thiên tai, dịch bệnh và hệ lụy của biến đổi khí hậu.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

"Vượt qua những áp lực và thử thách đó, chính sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần học tập không ngừng đã giúp các em có mặt tại buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Mỗi tấm bằng cử nhân được trao tay là phần thưởng xứng đáng cho những đêm thức khuya dậy sớm, cho những giọt mồ hôi trên giảng đường, trong phòng nghiên cứu và cả những ngày tháng lăn lộn thực tế, thực tập làm khóa luận tốt nghiệp", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định.

Bà Lê Thị Thủy cũng đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy các giá trị nhân văn của tập thể sư phạm nhà trường. Với kết quả ấn tượng khi có tới 74,8% sinh viên tốt nghiệp đạt học lực từ loại Khá trở lên, cùng sự bùng nổ về số lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cao, Học viện đã và đang khẳng định vững chắc uy tín, thương hiệu đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Đặc biệt, học viện đã kiên định thực hiện xuất sắc sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thúc đẩy bình đẳng giới, đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của phụ nữ và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các bậc phụ huynh - những điểm tựa vững chắc, âm thầm hy sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập; đồng thời biểu dương sự tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (giữa) trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân đạt loại giỏi.

Bà Thủy tin tưởng, với nền tảng tri thức, kỹ năng và bản lĩnh được trang bị vững chắc dưới mái trường Học viện Phụ nữ Việt Nam, các tân cử nhân tự tin bước vào chặng đường mới; luôn nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, khẳng định giá trị bản thân, từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.

“Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, chúng tôi mong các em luôn tự hào về ngôi trường mình đã rèn luyện; tiếp tục giữ gìn bản sắc và những giá trị nhân văn đã được bồi đắp; luôn sống có lý tưởng, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, lòng trung thực và tinh thần nhân ái; góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, đồng thời đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”, bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, sự thành công của các em trong tương lai chính là minh chứng sống động nhất cho chất lượng đào tạo của Học viện và sự quan tâm từ Trung ương Hội.

“Tập thể lãnh đạo, giảng viên cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và gắn kết với cựu sinh viên sẽ là bệ phóng giúp nâng cao uy tín, vị thế của Học viện trên bản đồ giáo dục đại học, đóng góp quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho đất nước”, bà Thủy nói.

PGS.TS. Trần Quang Tiến (hàng trước, giữa), Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định tập thể nhà trường sẽ tiếp thu nghiêm túc, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Lê Thị Thủy, cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững bản sắc riêng để đưa Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu về giới và phát triển.

Đại diện cho toàn thể học viên khóa mới tốt nghiệp, tân cử nhân Hoàng Phương Anh xúc động chia sẻ: "Tấm bằng ngày hôm nay không chỉ là chứng nhận học vị, mà còn chứa đựng niềm tin, sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và xã hội. Chúng em xin hứa sẽ mang theo bản lĩnh, tri thức và giá trị nhân văn được bồi đắp từ mái trường Học viện Phụ nữ Việt Nam để tự tin lập thân, lập nghiệp, không ngừng cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương, đất nước".