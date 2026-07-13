Lời cảm ơn từ chàng trai 21 tuổi nhận gần 80 triệu đồng hỗ trợ chi phí ghép gan

(VTC News) -

Mè Văn Hặc (21 tuổi, quê Lai Châu) không giấu được xúc động khi đại diện Báo Điện tử VTC News trao 79.527.856 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ sau khi bài viết "Sinh viên 21 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối nghẹn ngào: 'Có nhầm không bác sĩ?'" được đăng tải.

Đón nhận số tiền, chàng trai nhiều lần nghẹn lời gửi lời cảm ơn tới bạn đọc trên khắp cả nước đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của mình.

"Tôi thật sự không nghĩ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ đến vậy. Xin cảm ơn Báo Điện tử VTC News cùng tất cả cô chú, anh chị và những người chưa từng quen biết đã dành tình cảm, động viên và ủng hộ tôi. Số tiền này là hy vọng rất lớn đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất", Hặc xúc động nói.

Nam sinh cho biết, khoản tiền hỗ trợ sẽ được gia đình sử dụng để chi trả chi phí điều trị, thuốc men và tiếp tục chuẩn bị cho hành trình ghép gan nếu đủ điều kiện thực hiện.

"Trước đây có lúc tôi từng tuyệt vọng, nghĩ mình sẽ phải buông xuôi vì không muốn bố mẹ tiếp tục vay mượn. Nhưng khi nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi thấy mình phải cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ tuân thủ điều trị, giữ gìn sức khỏe và hy vọng một ngày có thể khỏe lại để đi học, đi làm, báo đáp bố mẹ và những người đã giúp đỡ mình", Hặc chia sẻ.

Mè Văn Hặc đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Như Loan)

Đại diện Báo Điện tử VTC News cho biết toàn bộ số tiền 79.527.856 đồng là tấm lòng của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước gửi tới Mè Văn Hặc thông qua chương trình nhân ái của báo. Món quà không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn tiếp thêm động lực để nam sinh trẻ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Trước đó, câu chuyện của Mè Văn Hặc khiến nhiều độc giả xót xa. Chàng trai người dân tộc Thái ở bản Đốc, xã Khoen On, tỉnh Lai Châu chết lặng khi nhận chẩn đoán mắc xơ gan F4 - giai đoạn cuối, kèm rối loạn đông máu nặng, dù chưa từng uống rượu bia.

Những ngày nằm viện, Hặc liên tục hỏi bác sĩ: "Có nhầm không bác sĩ, cháu không uống rượu bia mà...". Tuy nhiên, kết quả siêu âm, xét nghiệm máu và đo độ đàn hồi gan đều cho thấy bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Theo các bác sĩ, giải pháp giúp kéo dài sự sống lâu dài là ghép gan.

Sinh năm 2005, Hặc là con út trong gia đình người Thái đông con, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Để theo học cao đẳng tại Phú Thọ, cậu vừa học vừa làm thêm ở quán ăn đến khuya nhằm giảm gánh nặng cho gia đình.

Áp lực mưu sinh khiến Hặc thường xuyên thức khuya, ngủ rất ít, ăn uống thất thường trong thời gian dài. Trước khi phát hiện bệnh, nam sinh nhiều lần nổi mẩn ngứa, chảy máu mũi nhưng các xét nghiệm viêm gan A, B, C đều âm tính nên chủ quan nghĩ cơ thể chỉ suy nhược.

Đến khi mắt và da chuyển vàng bất thường, Hặc đi khám thì nhận tin dữ. Chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối khiến cả gia đình suy sụp.

Trong khi đó, chi phí điều trị kéo dài cùng khả năng phải ghép gan trở thành gánh nặng vượt quá sức của gia đình nghèo nơi vùng cao. Bố mẹ Hặc phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí nhưng vẫn không đủ trang trải.