Lọat trải nghiệm bùng nổ trong Lễ hội Nướng & Bia 5 cuối tuần tại Ocean City

(VTC News) -

Quy tụ hơn 20 thương hiệu, hơn 120 dòng bia cùng hàng trăm món nướng từ nhiều nền ẩm thực, lễ hội hứa hẹn mang đến hành trình trải nghiệm kéo dài, kết hợp ăn uống, bóng đá, âm nhạc và hoạt động giải trí đặc sắc.

“Tour vị giác” từ Âu, Mỹ đến châu Á bên dòng kênh Venice

Không đơn thuần là một điểm ăn uống cuối tuần, Ocean BBQ & Brew Fest 2026 được thiết kế như một hành trình khám phá thế giới nướng đa sắc màu. Dọc khu phố The Venice, những bếp nướng đỏ lửa sẽ liên tục phục vụ các món ăn được chế biến tại chỗ, mang theo hương thơm của thịt nướng, sốt đặc trưng và gia vị thảo mộc lan tỏa bên dòng kênh.

Không gian The Venice, Ocean City sẽ được khuấy động bởi chuỗi ngày hội kéo dài 5 cuối tuần.

Từ những chiếc pizza nóng giòn mới ra lò, steak bò Mỹ và bò Úc chuẩn vị, đến Shawarma cỡ lớn quay chậm trên lửa, lễ hội mở ra trải nghiệm ẩm thực phong phú cho thực khách yêu thích hương vị phương Tây.

Pizza, steak và các món nướng được chế biến trực tiếp tại quầy.

Ẩm thực châu Á cũng góp mặt với nhiều lựa chọn hấp dẫn, từ thịt và hải sản nướng chuẩn Nhật tại Yakimono, xiên Moo Ping và mực nướng sốt ớt xanh đậm chất Thái từ Mr Tuk Tuk đến các món BBQ kiểu Hàn, gà sốt Hàn từ Gaebong và Hankki Deli. Du khách đến tham dự ngày hội còn được nhận 1.000 phần tokbokki hoàn toàn miễn phí từ thương hiệu Dookki.

Xiên nướng, tokbokki và loạt món đường phố châu Á mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho thực khách.

Trong khi đó, Mông Quán và A Phủ mang đến hương vị Tây Bắc đặc trưng với lợn bản, bò nướng, gà lá mắc mật, cơm lam hay các món tẩm ướp mắc khén. Không khí nhậu hè tiếp tục được khuấy động tại Nhậu Tạ Hiện với bò nướng tảng, sườn BBQ, bạch tuộc, lòng nướng và nhiều món hải sản hấp dẫn.

Ẩm thực Tây Bắc góp mặt với các món nướng đậm vị mắc khén, hạt dổi và lá mắc mật.

Điểm đặc biệt của lễ hội là khả năng đưa nhiều phong cách ẩm thực cùng hội tụ trong một không gian. Chỉ trong một buổi tối, du khách có thể trải nghiệm từ steak, pizza, kebab đến xiên nướng, hải sản, các món nhậu đặc trưng và đặc sản vùng miền, tạo nên một "tour vị giác" đa dạng ngay giữa lòng Ocean City.

Hơn 120 dòng bia tạo nên “bản đồ hương vị” mùa hè

Song hành cùng đại tiệc nướng nóng hổi là không gian Làng Bia và Làng Nhậu quy mô lớn, nơi quy tụ hơn 120 dòng bia đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Từ những dòng Lager thanh mát, Pilsner nhẹ nhàng, Wheat Beer êm dịu đến IPA đậm hương hoa bia hay Stout có chiều sâu, mỗi loại bia mang đến một “cá tính” riêng khi kết hợp cùng món nướng. Du khách còn có thể khám phá dòng bia thủ công Việt Nam, bia Bỉ, bia Đức, bia Nga cùng nhiều thưởng hiệu bia quốc tế trong cùng một hành trình trải nghiệm.

Không gian thưởng bia sẽ là điểm hẹn giao lưu sôi động cho cư dân và du khách.

Khách tham dự có thể thưởng thức craft beer (bia thủ công) từ C-Brewmaster, The Pilot và Bia Sành Điệu; khám phá những dòng bia quốc tế từ Anchor Restaurant, AB InBev, Duvel Moortgat hay 1689 Beckent Bauer. Những ly bia vừa rót với lớp bọt trắng mịn, sắc vàng óng hoặc màu nâu sẫm trở thành lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp cùng steak, sườn BBQ, xúc xích, Shawarma và các món nhậu đậm vị.

Không khí Làng Bia và Làng Nhậu càng trở nên náo nhiệt với những không gian giàu năng lượng từ Quán Nhậu Tự Do, Vuvuzela, Nhậu Tạ Hiện… Từ bia tươi, bia nhập khẩu đến món nhậu Việt Nam và các sản phẩm hun khói chuẩn vị Nga, mỗi khu vực mang một màu sắc riêng nhưng cùng kết nối trong tinh thần gặp gỡ, sẻ chia và tận hưởng mùa hè.

Loạt hoạt động giải trí “đốt nóng” những đêm hè tại Ocean City

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Ngày hội Nướng & Bia 2026 là cuộc thi uống bia khổng lồ, nơi người tham gia vừa khám phá nhiều hương vị bia đặc sắc, vừa tranh tài trong tiếng reo hò sôi động để chinh phục những giải thưởng hấp dẫn.

Không gian Ngày hội liên tục được khuấy động bởi DJ, ban nhạc đường phố, hoạt náo và các chương trình tương tác. Từ khu vực ẩm thực, du khách có thể tiếp tục hành trình với show thực cảnh Grand Voyage, Aqua Beat Fest và pháo hoa rực rỡ, tạo nên lịch trình vui chơi liền mạch mà không cần di chuyển khỏi Ocean City.

Loạt hoạt động biểu diễn và pháo hoa rực rỡ mỗi cuối tuần nối dài trải nghiệm mùa hè tại Ocean City.

Việc kết hợp giữa ẩm thực, giải trí và biểu diễn giúp Ocean BBQ & Brew Fest 2026 trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều nhóm khách. Khách tham dự có thể đến từ chiều để khám phá các món nướng, thưởng thức bia và tiếp tục tận hưởng các chương trình về đêm.

Diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trong 05 cuối tuần liên tiếp, từ ngày 27/06 đến 26/07, Ocean BBQ & Brew Fest 2026 được kỳ vọng đưa The Venice nói riêng và đại đô thị Ocean City nói chung trở thành một trong những điểm hẹn sôi động nhất phía Đông Hà Nội trong mùa hè năm nay.