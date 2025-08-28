Loạt lăng mộ ở Huế bị đóng cọc thô bạo: Ban quản lý dự án xin lỗi người dân

(VTC News) -

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế vừa phát đi thông cáo báo chí về việc loạt lăng mộ bị đóng cọc thô bạo để phục vụ kiểm kê giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, theo quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế), dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 2) được triển khai trên diện rộng, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng 16 khu vực di tích, bao gồm khu vực chùa Thiên Mụ.

Toàn bộ số thẻ cọc cắm trên các lăng mộ ở phường Kim Long (TP Huế) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 tháo dỡ và cắm lại ở vị trí phù hợp.

Tháng 5/2025, UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành thông báo thu hồi đất liên quan đến dự án. Sau đó, UBND TP Huế điều chỉnh, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư trực tiếp triển khai.

Trong quá trình phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm kê, xác định số lượng mộ phần chịu ảnh hưởng, đơn vị thực hiện cắm thẻ trên các ngôi mộ. Nhiều thẻ được đóng trực tiếp lên phần mộ gây phản cảm và khiến người dân bức xúc.

Chiều 27/8, ngay khi nhận được phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cử lực lượng phối hợp với UBND phường Kim Long rà soát toàn bộ khu vực liên quan. Đến 15h cùng ngày, toàn bộ số thẻ cắm trên các lăng mộ được đơn vị tháo dỡ và cắm lại ở vị trí phù hợp.

Người dân TP Huế bức xúc cho rằng, việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì.

Trong văn bản phát đi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thừa nhận sai sót và cho rằng sự việc do sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện. Đơn vị này nhấn mạnh mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế, vì vậy cần được tuyệt đối tôn trọng.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cảm ơn sự phản ánh của các cơ quan báo chí và nhân dân. Đồng thời, thành thật xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này”, thông cáo báo chí của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 nêu.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, trong chiều 27/8, cơ quan này tổ chức họp rà soát, nhắc nhở các cá nhân liên quan cũng như chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng đối với công tác di dời mồ mả.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, niều người dân ở phường Kim Long (TP Huế) bức xúc khi phát hiện hàng loạt lăng mộ ở khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu bị đóng cọc lên phần huyệt mộ để phục vụ cho việc kiểm đếm.

“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà T.K.L. (trú phường Kim Long) bức xúc.