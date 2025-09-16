Loạt gầm cầu ở TP.HCM thành nhà tiền chế, bãi giữ xe

Ghi nhận tại đây còn có một công trình tiền chế được xây dựng kiên cố bằng tôn, sắt, có rào chắn xung quanh. Bên ngoài khu vực này treo bảng ghi “Xí nghiệp duy tu bảo dưỡng cầu Phú Mỹ phía Quận 7”. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, bên trong lại được sử dụng như một nhà kho rộng lớn, có nhiều xe ra vào, trong đó có cả xe mang biển hiệu của doanh nghiệp kinh doanh điện máy.