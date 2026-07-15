Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 từ 15/7: Thí sinh 34 tỉnh thành cần lưu ý

(VTC News) -

Từ ngày 15/7, thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 bằng hình thức trực tuyến. Để hạn chế tình trạng quá tải hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia lịch theo từng nhóm tỉnh, thành phố trong thời gian từ ngày 15 đến 21/7.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển phải hoàn thành việc nộp lệ phí trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, chậm nhất đến 17h ngày 21/7. Việc thanh toán được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và là điều kiện để các nguyện vọng được ghi nhận hợp lệ trong quá trình xét tuyển.

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, Bộ chia thời gian thanh toán thành 6 đợt theo địa phương nơi thí sinh đã nộp hồ sơ.

Thời gian nộp lệ phí xét tuyển đại học Tỉnh/ thành phố thực hiện Từ 0h ngày 15/7 đến 17h ngày 16/7 Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La Từ 0h ngày 16/7 đến 17h ngày 17/7 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng Từ 0h ngày 17/7 đến 17h ngày 18/7 Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị Từ 0h ngày 18/7 đến 17h ngày 19/7 Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng Từ 0h ngày 19/7 đến 17h ngày 20/7 TP HCM, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh Từ 0h ngày 20/7 đến 17h ngày 21/7 Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau

Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh nộp lệ phí theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Hệ thống cho phép thanh toán qua mã QR và nhiều phương thức khác như tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các cổng thanh toán trung gian. Thí sinh cũng có thể nhờ người thân hoặc giáo viên thanh toán hộ ngay trên giao diện tài khoản của mình.

Bộ GD&ĐT lưu ý, nếu tại thời điểm đăng nhập, giao diện không hiển thị nút “Thanh toán”, điều đó có nghĩa chưa đến thời gian thanh toán của địa phương hoặc hệ thống đang tạm ẩn chức năng để giảm tải.

Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh cả nước phải nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến được Bộ GD&ĐT chia lịch theo 34 tỉnh, thành.

Do việc thanh toán trực tuyến phải kết nối đồng thời nhiều hệ thống, trong một số thời điểm có thể xảy ra tình trạng nghẽn. Khi gặp lỗi, thí sinh không nên liên tục đăng nhập lại mà nên chờ khoảng 30 phút trước khi thực hiện lại thao tác. Bộ GD&ĐT cũng khuyến nghị thí sinh sử dụng máy tính hoặc thiết bị có màn hình đủ lớn, ưu tiên trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox phiên bản mới nhất và chỉ đăng nhập tài khoản trên một thiết bị tại cùng một thời điểm để hạn chế phát sinh lỗi trong quá trình thanh toán.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, sau khi hoàn tất khâu thanh toán lệ phí và quá trình lọc ảo, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước 17h ngày 13/8. Tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Từ ngày 22/8 đến hết năm 2026, các trường có thể tổ chức xét tuyển bổ sung theo kế hoạch riêng nếu còn chỉ tiêu.