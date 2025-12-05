Lee Kim Kee trao cơ hội nghề bếp cho học sinh vượt khó

Học bổng là khóa học chế bếp món ăn miễn phí trong vòng 6 tháng tại trường Hoa Sữa, chắp cánh ước mơ nghề bếp cho học sinh có năng khiếu, yêu thích công việc này. Tiêu chí lựa chọn học sinh được nhận học bổng gồm: Các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có đam mê với nghề bếp và mong muốn được học nghề bếp để có thể đeo đuổi ước mơ có công việc đầu bếp trong tương lai

Đại diện ban lãnh đạo Lee Kim Kee trao học bổng Hope As Chef cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Hoa Sữa. (Ảnh: BTC)

Cuối năm 2024, Lee Kim Kee đã trao 5 học bổng cho học sinh trường Hoa Sữa. Năm nay đơn vị tiếp tục trao 5 suất học bổng mới cho học sinh của trường. Bên cạnh trường Hoa Sữa, Lee Kim Keec cũng phối hợp với chi hội Siêu Đầu Bếp để tài trợ các khóa học miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học tập nghề bếp.

"Việc tài trợ học bổng Hope As Chef cho học sinh trường Hoa Sữa, Lee Kim Kee mong muốn mang đến cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội học nghề bếp, phát triển bản thân và có nghề nghiệp tốt sau này. Trường Hoa Sữa là một đối tác tốt để thực hiện dự án cùng Lee Kim Kee nhờ chất lượng đào tạo và những công tác xã hội tốt đẹp mà trường đã thực hiện từ trước đến nay" - Giám đốc đối ngoại cấp cao của Lee Kim Kee, bà Carmen Lang chia sẻ.

Ngoài ra, Lee Kim Kee cũng có những hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển nghề bếp cho các họ viên trường nấu ăn khác như trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội, trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội, các khoa Ẩm thực của các trường đại học tại TP.HCM. Đồng thời Lee Kim Kee cũng tổ chức những buổi trình diễn kỹ thuật nấu ăn dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và những cuộc thi dành cho đầu bếp trẻ.

Lee Kum Kee là thương hiệu gia vị châu Á lâu đời từ năm 1888, tiên phong quảng bá ẩm thực Trung Hoa ra toàn cầu. Với hơn 300 sản phẩm được tin dùng tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Dựa trên di sản bền vững và cam kết chất lượng, thương hiệu không ngừng mang đến những trải nghiệm ẩm thực gắn kết và đáng nhớ cho người thưởng thức trên khắp thế giới.