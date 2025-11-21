Lạng Sơn khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm học 2025 - 2026

(VTC News) -

Sáng 21/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm học 2025 – 2026. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn; đại diện Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Ninh; đoàn Trường Thực nghiệm Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) cùng đại diện các sở, ngành, cán bộ quản lý, giáo viên và đông đảo học sinh, sinh viên.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày (21 – 22/11/2025) với 4 hoạt động chính gồm: Hội thảo Giáo dục STEM chủ đề “Giáo dục STEM – nền tảng của đổi mới sáng tạo”; Giải vô địch Quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 – Vòng Lạng Sơn mở rộng; Cuộc thi Lập trình, điều khiển Robot cấp tỉnh; Vòng chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Toàn cảnh khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo tại tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ một ngày hội, tạo môi trường trải nghiệm khoa học – công nghệ hiện đại, khơi dậy đam mê khám phá, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của học sinh, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thanh Nhàn đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình STEM, Robotics, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp sáng tạo; gắn học đi đôi với hành, gắn trường học với nghiên cứu, sản xuất và đời sống. Bà cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong giáo dục, hoàn thiện cơ chế, đảm bảo nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất và nền tảng số.

Các đội tuyển thi đấu Robotics trong ngày hội Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức khoa học – công nghệ, đồng chí mong muốn tiếp tục đồng hành thông qua tài trợ trang thiết bị, học bổng, sân chơi trải nghiệm và mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh. Đồng thời, đồng chí gửi gắm kỳ vọng học sinh luôn tự tin, chủ động, dám nghĩ dám làm, biến ý tưởng thành sản phẩm và không ngừng sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu dự hội thảo Giáo dục STEM; các đội tuyển bước vào thi đấu Robotics và các dự án khởi nghiệp được chấm điểm.