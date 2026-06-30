Lặng người nhìn khoảng trống dưới đầu gối, người cha dằn vặt vì làm khổ vợ con

(VTC News) -

Chiều 7/4, anh Phạm Văn Duy, 39 tuổi, ở thôn Ngọc Động, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng, nhận lời đến hàn xì, lợp mái tôn giúp gia đình người bác ruột tại xã Hùng Thắng. Công việc quen thuộc với người đàn ông làm nghề tự do lại là bước ngoặt nghiệt ngã của cả gia đình.

Đứng trên mái nhà, anh Duy tập trung bắn từng tấm tôn. Bất ngờ, dòng điện cao thế phóng xuống. Một tiếng nổ lớn xé toạc không gian, luồng điện cực mạnh hất văng anh khỏi vị trí làm việc.

Khi người thân chạy đến, anh nằm bất động trên mái nhà, quần áo cháy sém, bụng và hai chân bê bết máu. "Lúc chạy đến nơi, tôi rụng rời tay chân", chị Phạm Thị Bé, vợ anh Duy, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng vẫn ám ảnh đến hôm nay.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, ngay trong đêm, anh được chuyển khẩn cấp tới Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ xác định anh bị bỏng điện cao thế 10% diện tích cơ thể, trong đó 8% là bỏng sâu. Dòng điện không chỉ đốt cháy da thịt mà còn phá hủy nhiều mạch máu, cơ và xương ở hai chân. Những ngày đầu điều trị là chuỗi ngày gia đình không dám nghĩ tới.

Anh Duy hiện đã phải cắt cụt 2 chân.

Ca mổ đầu tiên, bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ 10 ngón chân hoại tử để giữ tính mạng người bệnh. Tổn thương vẫn tiếp tục lan rộng. Ở ca phẫu thuật thứ hai, phần cẳng chân phải hoại tử nặng, không còn khả năng bảo tồn. Các bác sĩ phải cắt cụt từ bắp chân trở xuống.

Đến lần mổ thứ ba, anh tiếp tục được ghép da vùng bụng, cắt lọc phần mu bàn chân trái hoại tử và xử lý những tổn thương ở bàn tay.

Dù trải qua nhiều cuộc đại phẫu, tình trạng vẫn chưa ổn định. Phần da chân trái còn tiếp tục hoại tử, buộc phải cắt cụt từ bắp chân trở xuống, trong khi chân phải sau cắt cụt vẫn đau đớn ngày đêm. Các bác sĩ cho biết anh còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa mới có thể kiểm soát hoàn toàn tổn thương.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình, giờ đây anh Duy vĩnh viễn mất đi đôi chân. Mỗi lần nhìn xuống khoảng trống dưới đầu gối, anh lặng người rất lâu. Điều khiến anh đau lòng hơn cả không phải những cơn đau thể xác mà là nghĩ đến vợ và hai con nhỏ.

Trước tai nạn, cuộc sống của gia đình không khá giả nhưng luôn có hy vọng. Hai vợ chồng đều làm công nhân tại khu công nghiệp gần nội thành Hải Phòng. Thu nhập không cao, họ chắt chiu từng đồng sau mỗi tháng để nuôi con và thực hiện ước mơ có một mái nhà ổn định.

Năm 2020, anh chị mua được mảnh đất nhỏ. Để có được mảnh đất ấy, hai vợ chồng phải vay ngân hàng thêm 300 triệu đồng. Khoản nợ lớn khiến cuộc sống luôn chật vật, nhưng anh chị vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng. Họ tin chỉ cần còn sức khỏe, rồi sẽ trả hết nợ và các con sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn cha mẹ.

Tai nạn xảy ra cuốn phăng tất cả những dự định ấy. Người đàn ông từng gánh vác cả gia đình giờ nằm bất động trên giường bệnh. Mọi chi tiêu, chăm sóc chồng, nuôi hai con và trả nợ đều dồn lên vai người vợ.

Những ngày ở bệnh viện, chị Bé gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày tất bật chăm chồng, tối đến lại lo gọi điện vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí.

Mỗi khi bác sĩ thông báo cần thêm một cuộc phẫu thuật, lòng chị lại nặng trĩu. Không biết phải vay ai nữa. Không biết còn cách nào để cứu chồng. Gia đình vốn đã khó khăn lại càng kiệt quệ vì anh Duy chưa tham gia bảo hiểm y tế trước khi gặp nạn.

Tính đến nay, chi phí điều trị lên hơn 300 triệu đồng. Những khoản tiền ấy đều được gom góp từ tiền vay ngân hàng, vay người thân, bạn bè và hàng xóm. Trong khi khoản vay mua đất 300 triệu đồng vẫn chưa trả xong, gia đình lại phải gánh thêm hơn 300 triệu đồng chi phí chữa bệnh. Con số nợ đã vượt quá khả năng của một gia đình lao động nghèo.

Điều khiến người thân lo lắng nhất là chặng đường điều trị của anh Duy vẫn còn rất dài. Anh còn nhiều cuộc phẫu thuật, nhiều tháng phục hồi chức năng và sau này cần lắp chân giả để có thể tập đi trở lại. Mỗi giai đoạn đều đồng nghĩa với những khoản chi phí mới.

Chị Bé túc trực bên giường bệnh của chồng.

Trên giường bệnh, anh Duy vẫn phải chịu những cơn đau kéo dài sau nhiều lần cắt lọc hoại tử. Mỗi ngày trôi qua là thêm một lần gia đình thấp thỏm chờ kết quả điều trị và lo lắng về khoản viện phí tiếp theo.

Tai nạn chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng cướp đi đôi chân của người cha, cướp đi nguồn sống của cả gia đình và đẩy những người vốn đã nghèo vào hành trình chống chọi với bệnh tật, nợ nần và nỗi bất an chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Theo ông Dương Văn Hiếu, Trưởng cụm 5, thôn Ngọc Động, gia đình anh Phạm Văn Duy thuộc diện khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề lao động tự do. Sau tai nạn bỏng điện cao thế, toàn bộ kinh tế gia đình gần như sụp đổ vì chi phí điều trị quá lớn.

Trong khi đó, người bệnh mất hoàn toàn khả năng lao động, còn người vợ phải một mình gánh vác cả gia đình. "Gia đình hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để anh Duy có cơ hội tiếp tục điều trị", ông Hiếu nói.