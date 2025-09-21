Làng Báo Đáp rộn ràng mùa Trung Thu, xuất xưởng hàng trăm nghìn đèn ông sao

Cách trung tâm phường Nam Định khoảng 10km, làng Báo Đáp (phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) từ lâu được biết đến với nghề truyền thống làm đèn ông sao. Ngôi làng có 7 xóm với khoảng 1.000 hộ dân, phần đông là giáo dân. Trải qua bao thế hệ, nơi đây vẫn giữ vững nghề thủ công truyền thống gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ người Việt.
Ước tính hiện nay có khoảng 300 hộ theo nghề, mỗi năm đưa ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm đủ loại kích cỡ.
Từ những ngôi sao nhỏ xinh chỉ 15 - 20cm cho tới loại đường kính gần 1m, sản phẩm của làng Báo Đáp không chỉ phủ khắp các tỉnh miền Bắc mà còn được đặt hàng vận chuyển tận TP.HCM.
Ngay từ đầu tháng 6, tháng 7 Âm lịch, khắp làng đã vào vụ sản xuất. Từng con đường, từng ngõ nhỏ ngập tràn sắc màu giấy bóng kính, tiếng chẻ nan, đục đẽo, tiếng cười nói vang lên từ sáng đến tối.
Sân nhà, hiên nhà, thậm chí cả khoảng đất trống ven đường cũng biến thành xưởng thủ công.
Những nan tre được phơi vàng óng dưới nắng, từng khung sao dựng thành hàng dài.
Để làm nên một chiếc đèn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn.
Các khung sao được uốn tỉ mỉ thành hình năm cánh, rồi cố định bằng thép mảnh. Tiếp đó, giấy bóng kính nhiều màu được dán khéo léo, căng phẳng để ánh sáng ngọn nến có thể xuyên qua lung linh.
Cuối cùng, chiếc đèn được gắn thêm cán cầm, tua rua, và điểm tựa nhỏ để đặt nến. Công việc tuy không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại, đặc biệt ở công đoạn dán giấy và trang trí.
“Nghề này đã gắn bó với gia đình tôi nhiều đời. Cứ đến dịp Trung Thu, cả nhà lại cùng nhau sản xuất. Trung bình một ngày, chúng tôi làm được khoảng 300 - 400 chiếc đèn loại nhỏ, đường kính chừng 20cm. Mỗi chiếc sau khi hoàn thiện được các đầu mối trả khoảng 5.000 đồng", một người dân ở làng Báo Đáp chia sẻ.
“Hồi trẻ tôi đã theo bố mẹ làm nghề, giờ con cháu tôi vẫn tiếp tục. Lúc nào cũng mong giữ được nghề truyền thống này. Mỗi chiếc đèn ông sao không chỉ đem lại thu nhập mà còn là niềm tự hào, bởi nó mang tinh thần Trung Thu Việt đến với nhiều nơi”, bà Lan nói.
Hiện trên thị trường, đèn ông sao Báo Đáp có giá từ 10.000 đồng/chiếc loại nhỏ tới 150.000 đồng/chiếc loại lớn. Nhờ mẫu mã đa dạng, giá cả bình dân, sản phẩm của làng nghề này luôn được tiêu thụ mạnh mẽ.
Dù cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều đồ chơi công nghiệp, làng Báo Đáp vẫn miệt mài “giữ lửa” cho nghề trăm năm tuổi. Những ngôi sao giấy được tạo ra từ bàn tay cần mẫn của người dân nơi đây không chỉ thắp sáng đêm Trung Thu, mà còn là ánh sáng gìn giữ một nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của người Việt.