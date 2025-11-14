Làn sóng tăng trưởng mới của xe chở hàng điện

(VTC News) -

Câu chuyện tại Australia là một minh chứng rõ nét. Theo dữ liệu từ Evie Networks, một trong những nhà cung cấp mạng lưới sạc lớn tại đây, đã có 425 xe van và xe tải điện thương mại thường xuyên sử dụng hệ thống của họ. Con số này, vốn cao hơn cả tổng xe được báo cáo bán ra năm ngoái, cho thấy các doanh nghiệp logistics đang sử dụng đội xe điện với tần suất hoạt động rất cao.

Một chiếc xe tải điện chở hàng tại Australia. (Ảnh: Fleet EV News)

Một phát hiện đáng chú ý là nhu cầu không chỉ tập trung ở các siêu đô thị như Sydney hay Melbourne. Các trung tâm vùng như Darwin và Proserpine (Far North Queensland) cũng ghi nhận mức sử dụng xe thương mại điện cao đáng ngạc nhiên. Điều này khẳng định nhu cầu điện hóa giao vận là có thật, cấp bách và trải rộng trên toàn quốc, không chỉ ở các trung tâm lớn.

Xu hướng toàn cầu: Lợi ích kinh tế thúc đẩy "giao hàng chặng cuối"

Câu chuyện của Úc không phải là một ngoại lệ, mà là sự phản ánh của một xu hướng toàn cầu đang tăng tốc.

Các báo cáo thị trường uy tín đều chung một nhận định: Thị trường xe thương mại điện (bao gồm xe van, xe tải nhẹ, trung và nặng) đang bùng nổ. Một phân tích từ ResearchAndMarkets dự báo thị trường này sẽ đạt giá trị 178,6 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên đến 23,8% (Giai đoạn 2024-2030).

Động lực chính đằng sau làn sóng này không chỉ là các quy định về khí thải hay cam kết ESG. Yếu tố quyết định là Tổng chi phí sở hữu (TCO). Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao, các doanh nghiệp vận tải nhận ra rằng xe điện giúp họ tiết kiệm một khoản khổng lồ từ chi phí nhiên liệu (điện so vơi dầu diesel) và chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Các gã khổng lồ về logistics và thương mại điện tử đã chứng minh điều này. Amazon đang vận hành hơn 10.000 xe van giao hàng điện Rivian tại Mỹ và châu Âu.

Tương tự, DHL cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Ford Pro để bổ sung 2.000 xe van E-Transit điện vào đội xe toàn cầu của mình, nhằm điện hóa hoạt động giao hàng chặng cuối.

Thị trường Việt Nam: "Át chủ bài" của VinFast

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu giao hàng nội đô đang tạo ra một thị trường lý tưởng cho xe van điện. Dù nhiều thương hiệu nước ngoài bắt đầu đưa các mẫu xe tải/van nhỏ vào thị trường, VinFast đang nắm giữ một lợi thế vượt trội để thống trị phân khúc này nếu họ quyết định tham gia một cách toàn diện. Lợi thế đó đến từ hai yếu tố then chốt.

Chiếc Vinfast EC Van. (Ảnh: Vinfast)

Sản phẩm chuyên biệt: VinFast cho thấy rõ ý định của mình khi giới thiệu các mẫu xe van điện (như mẫu VF e345, hay các thông tin trước đó về mẫu EC). Việc phát triển một dòng sản phẩm được "may đo" riêng cho nhu cầu vận tải nội đô (tối ưu không gian, phạm vi di chuyển phù hợp, chi phí vận hành thấp) là bước đi chiến lược đầu tiên.

Hạ tầng sạc - Ưu điểm tuyệt đối: Đây chính là "con át chủ bài" của VinFast. Trong khi các đối thủ khác phải đối mặt với bài toán "con gà - quả trứng" (không có trạm sạc thì không ai mua xe, mà không ai mua xe thì không ai đầu tư trạm sạc), VinFast đã giải quyết xong vấn đề này.

Với hệ thống hạ tầng lên đến hơn 150.000 cổng sạc ô tô và xe máy điện phủ khắp 63 tỉnh thành, VinFast là công ty duy nhất có thể đảm bảo cho một đội xe thương mại hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.

Đối với một doanh nghiệp logistics, việc xe phải "nằm chờ" sạc hoặc không tìm được trạm sạc đồng nghĩa với việc mất doanh thu. Hệ sinh thái sạc có sẵn của VinFast, được đặt tại các vị trí chiến lược (trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ), loại bỏ hoàn toàn rào cản lớn nhất này, biến nó thành một lợi thế cạnh tranh mà không một đối thủ nào khác tại Việt Nam có thể dễ dàng sao chép.

Làn sóng EV tiếp theo sẽ không chỉ xuất hiện trên đường phố với xe cá nhân, mà sẽ len lỏi vào từng ngõ hẻm qua các phương tiện giao hàng. Tại Việt Nam, VinFast rõ ràng đang ở vị thế sẵn sàng nhất để đón đầu và dẫn dắt cuộc cách mạng vận tải thương mại này.