L’Avenir - dự án BĐS nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên ở đông Đắk Lắk

(VTC News) -

Một biểu tượng cao tầng sắp xuất hiện tại khu vực này, sẵn sàng đón làn sóng phát triển của vùng đất "núi liền biển".

Cú hích hạ tầng của Đắk Lắk

Thị trường bất động sản quý III/2025 chứng kiến dòng tiền đầu tư đang rút dần khỏi các đô thị lớn để tìm về vùng ven biển. Nguyên nhân chính do phân khúc condotel tại thành phố lớn như TP.HCM có giá quá cao nhưng tỷ suất cho thuê đạt mức khiêm tốn 3,5-4,5%. Trong khi đó, bất động sản cao tầng ven biển dần được quan tâm bởi lợi nhuận kép bền vững.

Trong dòng chảy đó, đông Đắk Lắk nổi lên như tâm điểm với những chỉ số kinh tế ấn tượng.

Đầu tiên là sức hút đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm, Đắk Lắk đã thu hút tổng vốn đầu tư 32.504 tỷ đồng. Đáng chú ý, các dự án động lực trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng như bến cảng Bãi Gốc hay khu công nghiệp Hòa Tâm đều tập trung tại khu vực ven biển phía đông, trực tiếp tạo động lực phát triển cho các dự án tại khu vực.

Du lịch tăng trưởng mạnh: Ngành du lịch tỉnh đang trải qua một năm bùng nổ. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Đắk Lắk đã đón tới 6,13 triệu lượt khách, tăng 42,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch cũng ghi nhận con số ấn tượng khi đạt 11.465 tỷ đồng, tăng 81,4%, khẳng định vị thế điểm đến mới đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Cú hích hạ tầng tỷ USD: Trục cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ, cùng với dự án nâng cấp quốc lộ 29 nối liền Đắk Lắk và Phú Yên (nay là đông Đắk Lắk), hình thành nên mạng lưới giao thông "xuyên rừng xuống biển".

Sự hội tụ của dòng vốn đầu tư quốc gia, nền tảng kinh tế vững chắc và hạ tầng kết nối đang biến nơi đây thành tọa độ đáng tham khảo .

L'Aurora Phu Yen - biểu tượng đón sóng đầu tư

Nắm bắt thời cơ từ dòng vốn dịch chuyển và cú hích hạ tầng, nhà phát triển bất động sản Cloud Property - một thành viên của Tập đoàn Cloud Gate - đã kiến tạo nên L'Aurora Phu Yen (còn gọi là Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V) ngay tại trung tâm phường Bình Kiến. Dự án được định vị là khu tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đón đầu làn sóng phát triển và định hình một chuẩn mực sống mới.

L'Aurora Phu Yen mang đến trải nghiệm sống khác biệt. (Ảnh phối cảnh)

Với quy hoạch bài bản và thiết kế tôn trọng thiên nhiên, L'Aurora Phu Yen mang khát vọng kiến tạo một điểm đến "tất cả trong một", giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú cao cấp và mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xứng tầm.

L’Avenir - tuyên ngôn về phong cách sống mới

Để hoàn thiện bức tranh giải trí và thương mại, phân khu cao tầng L’Avenir của L'Aurora Phu Yen được xem là mảnh ghép chiến lược. Đây không chỉ là công trình cao tầng ven biển đầu tiên tại đông Đắk Lắk mà còn là chuẩn mực sống hoàn toàn mới, một tuyên ngôn về phong cách sống dành cho thế hệ chủ nhân căn hộ hiện đại.

L’Avenir định hình phong cách sống hiện đại, đầy cảm hứng tại đông Đắk Lắk.

Dự án L’Avenir với tuyên ngôn “living on top” không chỉ kiến tạo không gian sống, mà mang đến triết lý sống khác biệt. Nơi đây không chỉ là một "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng và sinh lời, mà còn khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tinh thần và tôn vinh những giá trị độc bản, nơi tầm nhìn panorama biển trời vốn là đặc quyền xa xỉ trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Không chỉ thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích của tổ hợp L’Aurora Phu Yen, L’Avenir cũng mang trong mình những “DNA tiện ích” đẳng cấp và khác biệt như sky bar thời thượng, vườn dạo bộ cảnh quan trên mái để ngắm nhìn cả bình minh và hoàng hôn xứ Nẫu, cũng như hàng loạt tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của cư dân.

Với sự tham gia của các thương hiệu vận hành và đối tác thiết kế quốc tế danh tiếng, trong giai đoạn đầu, L’Avenir mang tới cho nhà đầu tư tòa tháp đôi L1, L2 lấy cảm hứng kiến trúc từ vẻ đẹp “biển bạc” mỗi khi nắng sớm chạm xuống mặt nước, kiến trúc của tòa nhà được kiến tạo như một dải sáng lung linh giữa không gian.