Kỳ nghỉ - sợi dây kết nối, Holidays Việt Nam biến sum vầy thành truyền thống

(VTC News) -

Đó là lúc kỳ nghỉ gia đình không chỉ mang ý nghĩa nghỉ ngơi, mà còn trở thành cầu nối gắn kết, khơi gợi sự gần gũi. Holidays Việt Nam bước vào hành trình này với sứ mệnh biến sum vầy thành truyền thống cho mỗi gia đình Việt.

Không đơn giản là kỳ nghỉ, đó là “cầu nối”

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thời gian dành riêng cho gia đình của mỗi người dường như ngày càng ít đi, thay vào đó là thời gian dành cho bản thân lại có xu hướng tăng lên rõ rệt.

Ở Việt Nam, nếu như trước đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh gia đình sum vầy bên mâm cơm hàng ngày, hoặc các dịp lễ, Tết, ngày nghỉ.... thì ngày nay, khoảnh khắc giản dị ấy dường như ngày càng trở nên vắng bóng.

Người lớn bận rộn, trẻ con quay cuồng trong lịch học, người già cô đơn giữa căn nhà trống vắng. Nhịp sống hối hả khiến sợi dây gắn kết gia đình dần bị bào mòn. Trong bối cảnh ấy, một kỳ nghỉ chung trở nên thật ý nghĩa - không chỉ là chuyến đi xa mà còn là dịp sum vầy, là cầu nối giữa các thế hệ.

Những bữa cơm ấm áp, khoảnh khắc quây quần chính là liều thuốc tinh thần giúp xua tan mệt mỏi, mang lại năng lượng mới cho mỗi thành viên. Một kỳ nghỉ trọn vẹn là khi cả gia đình cùng sẻ chia, lưu giữ kỷ niệm và tìm lại sự gắn bó trong nhịp sống hối hả.

Holidays Việt Nam thắp lửa sum vầy

Du lịch gia đình đang trở thành xu hướng bùng nổ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo khảo sát của YouGov năm 2018, phần lớn người Việt lựa chọn đi du lịch cùng gia đình — từ gia đình nhỏ đến đại gia đình, ông bà và con cháu. Nhận thấy giá trị gắn kết ấy giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ngay từ khi thành lập, Holidays Việt Nam đã xác định sứ mệnh của mình: Không chỉ mang đến những chuyến đi, mà còn vun đắp thói quen sum vầy thường niên – một nét văn hóa quý báu được duy trì và mong đợi mỗi năm.

Chúng tôi tin rằng, việc thiết lập những kỳ nghỉ định kỳ không chỉ là giải pháp thư giãn mà còn là khoản đầu tư tinh thần vô giá, giúp nuôi dưỡng và củng cố tình thân, đảm bảo rằng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, các thành viên vẫn luôn có một điểm hẹn để kết nối và yêu thương.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Holidays Việt Nam phát triển mô hình thẻ du lịch gia đình đa thế hệ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu và sở thích khác nhau của từng thành viên. Chiếc thẻ không chỉ giúp gia đình dễ dàng lựa chọn điểm đến, thời gian nghỉ dưỡng phù hợp, mà còn là “chìa khóa” mở ra những trải nghiệm gắn kết, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong từng kỷ niệm chung.

Chiếc thẻ du lịch Holidays Việt Nam

Để mỗi chuyến đi thật trọn vẹn, Holidays Việt Nam hợp tác cùng hệ thống các khách sạn, các khu resort được chọn lọc kỹ lưỡng, mang đến không gian lý tưởng cho sự sum vầy. Mỗi hộ/căn biệt thự đều có phòng riêng cho từng thành viên, nhưng vẫn giữ những khu vực chung ấm cúng như phòng khách, bếp ăn hay sân vườn thoáng đãng – nơi cả gia đình cùng nấu nướng, trò chuyện và tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn như đang ở “ngôi nhà thứ hai”.

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều gia đình dần xa cách: người lớn mải công việc, con trẻ vướng lịch học, còn ông bà lặng lẽ chờ con cháu. Holidays Việt Nam thấu hiểu điều đó và mang đến những chuyến đi giúp cả nhà tìm lại niềm vui sum họp. Sau mỗi kỳ nghỉ, khoảng cách thế hệ được xóa nhòa, yêu thương lại được hâm nóng – để mỗi năm đều có thêm một mùa kỷ niệm đáng nhớ.

Khách hàng của Holidays Việt Nam trong chuyến du lịch Nha Trang.

Trao tặng khoảnh khắc sum vầy

Bà Vũ Thu Trang- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Holidays Việt Nam - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hạnh phúc gia đình không được đo bằng vật chất, mà bằng những khoảnh khắc sum vầy. Holidays Việt Nam sẽ đồng hành để biến những khoảnh khắc ấy thành truyền thống bền lâu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều điểm đến phù hợp gia đình Việt, trong và ngoài nước".

Giá trị cốt lõi của Holidays Việt Nam nằm ở triết lý kinh doanh được gói gọn trong một tuyên ngôn đầy tâm huyết: “Chúng tôi không chỉ đem đến một kỳ nghỉ đơn thuần. Chúng tôi trao tặng những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn – để gia đình luôn là nơi ta thuộc về". Mỗi chuyến đi được thiết kế để trở thành một chương mới trong cuốn nhật ký chung, nơi những trải nghiệm, tiếng cười và sự sẻ chia thân mật được lưu giữ.

Với tầm nhìn sâu sắc về giá trị gia đình, Holidays Việt Nam ấp ủ một khát vọng lớn lao hơn cả việc cung cấp dịch vụ du lịch: Mong muốn kiến tạo một "truyền thống kỳ nghỉ" bền vững trong mỗi gia đình Việt. Chúng tôi tin rằng, việc dành thời gian cố định mỗi năm để cùng nhau du lịch không chỉ là giải pháp nghỉ ngơi tạm thời, mà còn là một di sản tinh thần, truyền lại trong nhiều thế hệ.