Khuyến khích tư nhân đầu tư vào điện: EVN không còn là nhà cung cấp duy nhất

(VTC News) -

Việt Nam đang mở cửa cho tư nhân đầu tư điện theo Nghị quyết 70, phá vỡ thế độc quyền của EVN, tạo thị trường cạnh tranh, tăng cường nguồn cung.

QUỲNH TRANG
