Không có dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Sơn La

Số điểm này được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi trên toàn tỉnh và ở hầu hết các môn thi.

Tỉnh Sơn La đã hoàn tất việc rà soát kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo yêu cầu của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả rà soát cho thấy, không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi tốt nghiệp THPT tại địa phương này.

Toàn tỉnh Sơn La có 14.483 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Sơn La có 14.483 thí sinh đăng ký dự thi; tổng số thí sinh tham gia dự thi và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp là 12.701; số thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt tỉ lệ 99,15% (hiện nay Hội đồng thi đang tổ chức chấm phúc khảo); Điểm trung bình các môn thi là 4,98; toàn tỉnh có 60 điểm 10, 827 bài có điểm thi đạt từ 9,0 trở lên.

Qua kết quả tổng hợp cho thấy, các bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên không tập trung tại một phòng thi hoặc một điểm thi cụ thể, mà được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi trên toàn tỉnh và ở hầu hết các môn thi.

Sự phân bố này phù hợp với mặt bằng chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, phản ánh khách quan kết quả học tập của thí sinh. Qua đó, có thể khẳng định kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Sơn La không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi.

Các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Sơn La.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Kỳ thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế ở tất cả các khâu.

Tỉnh Sơn La cũng là 1 trong 9/34 tỉnh, thành phố trên cả nước không có thí sinh vi phạm Quy chế thi đến mức phải đình chỉ thi.