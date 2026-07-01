Khởi tố 3 bị can trong vụ truyền trắng da trái phép gây chết người ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 1/7, Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi sử dụng dịch vụ truyền trắng da tại nhà, đồng thời triệt phá đường dây tổ chức truyền dịch trái phép và buôn bán các sản phẩm truyền trắng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo điều tra, tối 23/2/2026, chị Đ.N.H.P. (34 tuổi) tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà trên mạng xã hội và liên hệ với một website do Lưu Thế Quỳnh điều hành. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Quỳnh đăng thông tin vào nhóm Zalo “Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc” do mình lập để tìm người thực hiện dịch vụ.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nguyễn Thị Bích Thuận, thành viên của nhóm, đã nhận yêu cầu và đến căn hộ của chị P. tại chung cư Citiesto (TP.HCM) để truyền dịch.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận tiêm, truyền cho chị P. các sản phẩm gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.

Sau khi truyền dịch, chị P. xuất hiện các biểu hiện bất thường như lạnh run, khó thở, suy kiệt và tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả điều tra xác định việc tiêm, truyền trong vụ việc được thực hiện tại nhà, không phải cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép. Các sản phẩm dùng để truyền cho nạn nhân cũng chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, công an xác định Lê Trần Thảo nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam để bán kiếm lời.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, Thảo đã nhập hàng 33 lần với tổng giá trị gần 2,94 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa được phép lưu hành.

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” và “Buôn bán hàng cấm”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.