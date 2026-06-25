Khởi tố 2 người giúp nhóm công dân Trung Quốc ở lại Việt Nam hoạt động lừa đảo

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền (SN 1997, trú xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) và Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 5/2026, Diệp Sùng Tuấn nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai. Cơ quan công an xác định người này sang Việt Nam với mục đích tìm địa điểm để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Sau khi vào Việt Nam, Diệp Sùng Tuấn tiếp tục lôi kéo thêm 3 công dân Trung Quốc gồm Lưu Minh, Yuan Piao và Lưu Tử Tân nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà các đối tượng thuê làm nơi lưu trú và thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Do không có giấy tờ hợp pháp để đăng ký lưu trú và thuê nhà, Diệp Sùng Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền để nhờ hỗ trợ.

Theo cơ quan điều tra, Huyền đã lần lượt thuê căn nhà tại số 518 đường An Dương Vương, phường Lào Cai và căn nhà tại số 26LK3 đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai cho Diệp Sùng Tuấn cùng 3 công dân Trung Quốc lưu trú.

Trong quá trình hoạt động, vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ hành vi của những người liên quan.

Công an tỉnh Lào Cai tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Ye Chong Jun (Diệp Sùng Tuấn). (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 23/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Diệp Sùng Tuấn về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.