'Khối lông vũ' sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình ngày 2/9

890 chú bồ câu đua được huấn luyện riêng cho nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Những chú bồ câu đều đã được rèn luyện về tính đồng loạt, kỷ luật và sự ổn định, nhằm mang đến khoảnh khắc tung cánh ấn tượng nhất trên bầu trời.
Đàn bồ câu này chính là món quà đặc biệt của anh Nguyễn Văn Thuận (Long An), Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bồ câu đua TP.HCM với tâm nguyện gửi gắm mong ước những cánh chim phương Nam sẽ tung bay trên bầu trời của Hà Nội trong đại lễ 2/9.
Những chú bồ câu này được anh Thuận ví như những chiến binh được huấn luyện đặc biệt để bay hàng trăm cây số, mang trong mình bản năng định vị bẩm sinh kỳ diệu.
Bồ câu đua vốn có tính bầy đàn cao, nên khi được thả ra, chúng sẽ bay lượn thành những vòng tròn, tựa dải lụa mềm giữa bầu trời - biểu tượng cho hòa bình và non sông liền một dải - trước khi cùng nhau hướng cánh bay về phương Nam.
"Khác biệt bởi thời tiết hai miền, đàn bồ câu phải mất một thời gian để thích nghi, vì vậy chúng tôi phải điều chỉnh chế độ ăn lẫn nước uống của chúng sao cho phù hợp nhất", anh Thuận chia sẻ.
Nếu như ở trong phía Nam, đàn chim được bổ sung hơn 20 loại hạt khác nhau, thì khi ra phía Bắc, khẩu phần được giản lược, chủ yếu là ngô, gạo lứt và lúa.
Trên chân mỗi chú chim đều có gắn số để đánh dấu và nhận diện từng con.
"Khối hoà bình" còn được tăng cường một "đội dự bị" để thay thế cho những chú chim không đủ điều kiện tham gia bay trong ngày 2/9.
Giữa hàng trăm con bồ câu có mặt tại Thủ đô, có những chú chim đã từng vinh dự tham gia sự kiện A50 và nay tiếp tục góp mặt trong sự kiện A80.
Chim bồ câu từ lâu đã trở thành biểu tượng của hòa bình, gắn liền với khát vọng tự do, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Với hình ảnh những cánh chim tung bay trên bầu trời, bồ câu mang đến thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi con người cùng chung sống trong an lành. Ở Việt Nam, mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, hình ảnh đàn bồ câu tung cánh lại xuất hiện, không chỉ tạo nên khoảnh khắc đẹp mắt mà còn khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển bền vững của dân tộc.