Khởi công dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái

(VTC News) -

Dự án công trình Nhà ở cho thuê - Dự án Khu nhà ở lưu trú và dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch được phê duyệt, tổng diện tích Dự án khoảng 52 ha. Trong đó, công trình nhà ở cho thuê khu số 1 gồm 3 khối chung cư cao 6 tầng, dự kiến cung cấp 320 căn hộ cho thuê; hạng mục nhà lưu trú cho thuê đã đưa nhà A1 vào vận hành; nhà A2 dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1/2027. Công trình nhà ở xã hội khu số 2 có quy mô 6,9 ha, tổng mức đầu tư 1.595 tỷ đồng, gồm 7 tòa chung cư cao 9 tầng với khoảng 1.700 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.800 người.

Dự án dự kiến hoàn thành sau 2 năm kể từ ngày được giao đất. Đại diện chủ đầu tư cho biết, Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gồm: trường học, công trình văn hóa - thể thao, không gian xanh, khu thương mại - dịch vụ cùng các tiện ích công cộng; đồng thời áp dụng các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, bền vững cho người lao động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu ấn nút khởi công Dự án

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT Green i-Park (GiP) nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Green i-Park luôn tâm niệm rằng giá trị của một khu công nghiệp không chỉ được đo bằng diện tích đất cho thuê hay số vốn đầu tư thu hút được, mà còn được đo bằng chất lượng cuộc sống của những con người đang lao động và cống hiến tại đó. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi rất tự hào được khởi công dự án mang ý nghĩa đặc biệt này”.

Ông Hưng cũng khẳng định, mỗi căn hộ được xây dựng hôm nay sẽ là một mái ấm của ngày mai; mỗi khu lưu trú sẽ là điểm tựa để các chuyên gia yên tâm cống hiến; và mỗi công trình được hoàn thành sẽ góp thêm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên và Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ về bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của công nhân, người lao động; đồng thời tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy tặng quà động viên công nhân, lao động thực hiện dự án.

Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình để sớm đưa vào khai thác, góp phần nâng cao đời sống người lao động, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghi thức khởi công dự án, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân đang làm việc tại KCN Liên Hà Thái.