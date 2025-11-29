Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga rơi và phát nổ ngay khi rời bệ phóng

Các chuyên trang quân sự Defence Blog và Defense Express hôm 28/11 đưa tin, quân đội Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại bãi phóng Yasny thuộc tỉnh Orenburg. Tuy nhiên, sau khi rời bệ phóng và bay được 200 - 400m, tên lửa bất ngờ đổi hướng, lao xuống đất và phát nổ.

Video: Militarnyi

Đoạn video do trang Militarnyi đăng tải cho thấy, vụ nổ đã tạo ra đám mây khổng lồ màu tím. Hiện chưa rõ Nga đã sử dụng ICBM nào trong vụ phóng thất bại này.

Trang Defense Express nhận định, loại khói tím xuất hiện trong đoạn video trên là màu đặc trưng của các loại thuốc phóng chỉ xuất hiện ở một số hệ thống tên lửa phát triển từ thời Liên Xô, chẳng hạn như như loại ICBM R-36M2 “Voevoda” hoặc mẫu mới hơn RS-28 Sarmat.