(VTC News) -

Khoảnh khắc sóng biển phá tung cửa khách sạn ở Hong Kong.

Video ghi lại khoảnh khắc đợt sóng biển mạnh mẽ tràn qua lối vào của khách sạn ven biển Fullerton Ocean Park ở Hong Kong sáng 24/9. Sự việc xảy ra trong lúc Đài quan sát Hong Kong vẫn duy trì cảnh báo bão ở cấp 10 - mức cảnh báo bão nghiêm trọng nhất

Trong cảnh hỗn loạn sau đó, một người đàn ông được nhìn thấy bị cuốn trôi bởi dòng nước và mảnh vỡ. Sức mạnh của sóng đẩy anh ta đi xa vài mét khiến những người chứng kiến ​​phải giật mình lùi lại vì sốc.

Rạng sáng hôm nay, Hong Kong phát cảnh báo bão cấp 9 và sau đó nhanh chóng nâng lên cấp 10, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu này, khi siêu bão Ragasa tiến đến gần bờ biển.

Mực nước dọc theo bờ biển Hong Kong dự kiến ​​dâng khoảng 2 - 3m và đạt mức tối đa khoảng 4m so với mực nước biển.

Hơn 700 chuyến bay đến và đi từ sân bay Hong Kong đã bị hủy. Bảng thông báo của sân bay ngập trong sắc đỏ khi nhiều hãng hàng không hủy chuyến trong buổi sáng ngày hôm nay.

Giới chức đặc khu tiếp nhận hơn 200 trình báo cây xanh bị gió thổi bật gốc, một vụ sạt lở đất và ít nhất 6 điểm ngập. Cơ quan y tế Hong Kong thống kê 19 người bị thương trong thời gian bão quét qua khu vực.

Đến 10h sáng nay, bão Ragasa bắt đầu di chuyển xa dần, cách Hong Kong khoảng 140 km về phía tây nam, song vẫn duy trì sức gió 195 km/h ở lõi bão.