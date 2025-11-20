Đóng

Khoảnh khắc nước lũ cuốn sập cầu treo ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến cầu treo nối Thiện Chí - Phú An, Lâm Đồng bị đánh sập, người dân chứng kiến đều thót tim.

Minh Vy
