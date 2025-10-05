+
Khoảnh khắc nổ bình gas ở Hải Phòng, người đi đường bị hất văng
Chiều 4/10, một vụ nổ bình gas xảy ra tại ki ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng (Hải Phòng) khiến nhiều người bị thương.
Tin mới
Biển người chen chân trên phố Hàng Mã đón Trung thu sớm
07:12 05/10/2025
Đời sống
Mách bạn thực đơn giảm cân hiệu quả ngay lần đầu áp dụng
07:07 05/10/2025
Khỏe đẹp
Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Tiếp tục đi lên nhờ khả năng OPEC+ tăng nguồn cung
07:01 05/10/2025
Thị trường
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/10 và rạng sáng 7/10
07:00 05/10/2025
Cần biết
Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam
07:00 05/10/2025
Chuyện bốn phương
Cao thủ MMA Nga nhấc bổng võ sĩ Mỹ ném xuống sàn, giành chiến thắng ngoạn mục
07:00 05/10/2025
Võ Thuật
Ông Trump tuyên bố chiến thắng sau phản hồi của Hamas về kế hoạch ngừng bắn
07:00 05/10/2025
Thời sự quốc tế
Giá vàng hôm nay 5/10: Thế giới, trong nước tiếp tục tăng
06:45 05/10/2025
Tin giá vàng
Văn khấn cúng Rằm tháng 8 năm 2025 chuẩn
06:34 05/10/2025
Gia đình
Lịch chiếu phim Nhất tiếu tuỳ ca
06:27 05/10/2025
Phim
'Hoa hậu cải lương' vừa được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu toàn quốc là ai?
06:23 05/10/2025
Sao Việt
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Sao 18 tuổi ghi bàn bù giờ, Chelsea thắng Liverpool 2-1
06:00 05/10/2025
Bóng đá Anh
Dự báo thời tiết 5/10: Miền Bắc nhiều nơi nắng mạnh, từ đêm mưa lớn diện rộng
05:22 05/10/2025
Thời tiết
Hà Nội khuyến khích cho cán bộ, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10
23:37 04/10/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7
23:17 04/10/2025
Bóng đá Anh
Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Sesko lại ghi bàn, Man Utd thắng đội xếp trên 9 bậc
23:07 04/10/2025
Bóng đá Anh
Nuốt dị vật, trẻ mầm non ở Thanh Hóa tử vong thương tâm
23:05 04/10/2025
Tin tức
Kết quả Arsenal 2-0 West Ham, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh
23:00 04/10/2025
Bóng đá Anh
Bắt Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và đồng phạm
22:44 04/10/2025
Bản tin 113
Hoàng Hường kinh doanh gì, doanh thu lên đến gần 2.000 tỷ đồng?
22:28 04/10/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp bóng đá Man Utd 2-0 Sunderland: Sesko lập công
20:59 04/10/2025
Bóng đá Anh
Bắt giám đốc công ty sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả
20:53 04/10/2025
Bản tin 113
Tin bão số 11 Matmo mới nhất: Giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa 290km
20:52 04/10/2025
Thời tiết
Quảng Ninh - Hải Phòng họp khẩn, chủ động ứng phó bão Matmo
20:33 04/10/2025
Thời tiết
700 mẹ bầu đồng diễn Yoga tại Hà Nội
19:08 04/10/2025
Khỏe đẹp
Danh tính 5 đồng phạm bị khởi tố cùng 'bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường
19:01 04/10/2025
Bản tin 113
Trung Quốc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Matmo
19:00 04/10/2025
Thời sự quốc tế
Án mạng ở Đồng Nai: Công an xác định 3 nạn nhân bị bắn vào đầu
18:33 04/10/2025
Bản tin 113
Diễn viên 'Tử chiến trên không' ly hôn sau 1 tuần cưới, giờ viên mãn bên vợ trẻ
17:41 04/10/2025
Sao Việt
Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong: Nữ tài xế khai lái xe sau khi uống rượu bia
17:40 04/10/2025
Tin nóng