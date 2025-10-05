Đóng

Khoảnh khắc nổ bình gas ở Hải Phòng, người đi đường bị hất văng

Chiều 4/10, một vụ nổ bình gas xảy ra tại ki ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng (Hải Phòng) khiến nhiều người bị thương.

