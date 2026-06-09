Khi huyền thoại F1 Lewis Hamilton 'đổi gió' với văn hóa độ xe Lowrider

(VTC News) -

Trong thời gian tham gia chặng đua F1 tại Miami, tay đua lừng danh Lewis Hamilton đã quyết định tạm rời xa những chiếc siêu xe có trọng tâm thấp và độ bám đường tuyệt đối để khám phá một góc nhìn hoàn toàn khác biệt của văn hóa xe hơi Mỹ. Tại khu vực Đông Los Angeles, nhà vô địch thế giới 7 lần đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa Chicano Lowrider – phong cách độ xe cổ độc đáo với hệ thống gầm thủy lực có thể nâng hạ hoặc khiến chiếc xe "nhảy múa" theo điệu nhạc.

Lewis Hamilton trải nghiệm văn hóa lowrider tại Los Angeles. (Nguồn: Lewis Hamilton/Youtube)

Tại đây, Hamilton đã gặp gỡ ông Chino Vega, một nhân vật kỳ cựu thuộc câu lạc bộ xe cổ danh tiếng Imperials Car Club được thành lập từ năm 1965. Ông Vega đã giới thiệu cho ngôi sao F1 niềm tự hào của mình: chiếc Chevrolet Impala đời 1964 màu đỏ kẹo táo có biệt danh "Gypsy Rose". Đây không phải là một chiếc xe thông thường, mà là một biểu tượng di sản đã được lưu trữ trong Đăng ký Di sản Phương tiện Quốc gia Mỹ nhờ giá trị lịch sử và nghệ thuật độ xe đỉnh cao.

Dù đã quen điều khiển những cỗ máy tốc độ phức tạp nhất hành tinh, Hamilton vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích khi trực tiếp cầm lái và bấm bộ công tắc điều khiển hệ thống treo thủy lực, khiến chiếc xe nặng gần 2 tấn "nhún nhảy" bồng bềnh. Sau đó, anh đã cùng ông Vega có một chuyến diễu hành tốc độ chậm (cruising) qua các con phố biểu tượng của Đông L.A và băng qua cây cầu Đại lộ Whittier lịch sử dưới ánh đèn đêm.

Đối với Hamilton, chuyến đi này mang lại một ý nghĩa tinh thần sâu sắc vượt ra ngoài yếu tố kỹ thuật. Anh chia sẻ: "Nó không chỉ đơn thuần là về những chiếc xe. Đó là về tính cộng đồng, về gia đình, và cách mà nền văn hóa đặc sắc này gắn kết mọi người lại với nhau qua nhiều thế hệ".

Văn hóa Lowrider vốn bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Mexico từ giữa thế kỷ trước, biến phương tiện giao thông thành những tác phẩm nghệ thuật di động để thể hiện sự tự hào bản sắc và tính sáng tạo bất chấp các định kiến xã hội. Sự trân trọng và hòa nhập thực sự của một ngôi sao thể thao toàn cầu như Hamilton đã nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng Lowrider tại địa phương.