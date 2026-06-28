Khen thưởng nam sinh lớp 12 liều mình lao xuống biển cứu bé gái bị sóng cuốn

(VTC News) -

Ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, UBND xã vừa trao giấy khen kèm phần thưởng cho em Lê Đức Trung (sinh năm 2009, trú thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Cửa Tùng trao giấy khen cho em Lê Đức Trung

Theo lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, việc khen thưởng nhằm ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm cứu người của em Lê Đức Trung, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Ngày 24/6, Trường THPT Cửa Tùng cũng cũng tuyên dương em Trung vì hành động dũng cảm trên.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 21/6, gia đình chị Phạm Thị Thương (sinh năm 1985, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy (thuộc địa phận xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Đến hơn 14h, hai con nhỏ của chị Thương là N.Đ.N.P. (sinh năm 2015) và N.K.A. (sinh năm 2017) ra khu vực bờ biển nô đùa. Chỉ tầm 2 phút sau, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn phăng cả hai cháu ra xa trong sự bất lực, hoảng hốt của người mẹ.

Thời điểm này, em Lê Đức Trung cùng gia đình đang ngồi ăn uống tại dãy nhà hàng bên bờ biển thì nghe tiếng kêu cứu của chị Thương. Nhìn ra phía biển, Trung phát hiện hai bóng dáng nhỏ nhoi đang chới với.

Ngay lập tức, Trung cùng người nhà lao ra biển. Cháu trai ở gần bờ hơn nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Riêng N.K.A. bị luồng nước xoáy cuốn phăng ra xa cách bờ từ 80m đến 100m.

Em Lê Đức Trung cùng cháu bé vào bờ an toàn. (Ảnh: Hàn Nguyên)

Không một giây chần chừ, cũng chẳng kịp cởi bỏ quần áo trên người, nam sinh lớp 12 lập tức lao mình xuống biển, vượt qua các con sóng dữ để tiếp cận nạn nhân. Bằng sự dũng cảm và kỹ năng bơi lội, Trung tiếp cận được bé gái đang dần kiệt sức, khéo léo dìu nạn nhân bơi ngược dòng nước chảy xiết để vào bờ.

Đưa được bé gái vào đến bờ cát an toàn, Trung cũng mệt lả. “Lúc vào đến bờ mệt quá nên em nôn ói liên tục, phải ngồi bệt một lát mới ổn định trở lại”, Trung nhớ lại.

Quá xúc động khi hai con được cứu từ cõi chết trở về, chị Thương ôm chặt lấy các bé khóc nghẹn, dúi vào tay Trung một số tiền để cảm ơn. Nam sinh từ chối và lễ phép nói rằng cứu người là việc em phải làm.

Sau khi trở về Hà Tĩnh, chị Thương viết lên mạng xã hội lời cảm ơn sâu sắc. Đính kèm bài viết là hình ảnh trang nhật ký đong đầy cảm xúc của con gái chị, cháu N.K.A: “Chúng tôi chơi ở gần bờ thì đột nhiên sóng kéo cả hai anh em ra ngoài xa... Hai anh liền nhảy xuống và cứu hai anh em tôi vào bờ... Mẹ đã ôm hai anh em tôi, rồi mẹ cho anh ấy tiền nhưng anh không lấy. Cảm ơn các anh cứu chúng em”.