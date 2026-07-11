Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/7/2026 - XSQNG 11/7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 11/7/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 11/7/2026

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- XSQNG 4/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 257327 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQNG 4/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/7/2026.

- XSQNG 27/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng ngày 27/6/2026 như sau:

XSQNG 27/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/6/2026.

- XSQNG 20/6/2026

Kết quả xổ số ngày 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng có giải đặc biệt là 394046 và các hạng giải khác như sau:

XSQNG 20/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/6/2026.

- XSQNG 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng như sau:

XSQNG 13/6, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 13/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.