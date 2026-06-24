Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/6/2026 - Trực tiếp XSDN 24/6

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 24/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDN 17/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 17/6/2026 như sau:
- XSDN 10/6/2026
Kết quả xổ số ngày 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 910292 và các hạng giải khác như sau:
- XSDN 3/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 3/6/2026 với giải đặc biệt là 644186 và các hạng giải khác như sau:
- XSDN 27/5/2026
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 738909 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, dành cho các vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.
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