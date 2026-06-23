Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 - Trực tiếp XSDLK 23/6

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDLK 16/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 16/6/2026 như sau:
- XSDLK 9/6/2026
Kết quả xổ số ngày 9/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 397486 và các hạng giải khác như sau:
- XSDLK 2/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 455852 và các hạng giải khác như sau:
- XSDLK 26/5/2026
Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 869390 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- Thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 4 gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6 gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 7 có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.