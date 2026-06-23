Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 - Trực tiếp XSDLK 23/6

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Đắk Lắk ngày 23/6/2026

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- XSDLK 16/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 16/6/2026 như sau:

XSDLK 16/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 16/6/2026.

- XSDLK 9/6/2026

Kết quả xổ số ngày 9/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 397486 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 9/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 9/6/2026.

- XSDLK 2/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 455852 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 2/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 2/6/2026.

- XSDLK 26/5/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 869390 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 26/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 26/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4 gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6 gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7 có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 23/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.