Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/6/2026 - XSBDI thứ Năm ngày 18/6

XSBDI 18/6. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/6/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 18/6/2026

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- XSBDI 11/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 11/6/2026 như sau:

XSBDI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

- XSBDI 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

- XSBDI 28/5/2026

Kết quả xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 28/5/2026 có giải đặc biệt là 732585 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

- XSBDI 21/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 21/5/2026 với giải đặc biệt là 773186 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 21/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 21/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch quay thưởng của đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Lịch quay thưởng của đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Lịch quay thưởng của đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: Lịch quay thưởng của đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Thứ 6: Lịch quay thưởng của đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Lịch quay thưởng của đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Lịch quay thưởng của đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

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