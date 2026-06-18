Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/6/2026 - XSBDI thứ Năm ngày 18/6

XSBDI 18/6. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 11/6/2026 như sau:
Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 28/5/2026 có giải đặc biệt là 732585 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 21/5/2026 với giải đặc biệt là 773186 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
- Thứ 2: Lịch quay thưởng của đài Phú Yên và Huế.
- Thứ 3: Lịch quay thưởng của đài Đắk Lắk và Quảng Nam.
- Thứ 4: Lịch quay thưởng của đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- Thứ 5: Lịch quay thưởng của đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.
- Thứ 6: Lịch quay thưởng của đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ 7: Lịch quay thưởng của đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: Lịch quay thưởng của đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.
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