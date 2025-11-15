I-Resort - Viên ngọc xanh trong bức tranh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

(VTC News) -

Bản sắc từ dòng khoáng nóng thiên nhiên

Nếu Nha Trang được biết đến với biển xanh, cát trắng và những khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển, thì I-Resort lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác - nghỉ dưỡng khoáng nóng giữa lòng thiên nhiên. Nằm nép mình bên dòng sông Cái hiền hòa, khu resort khoáng nóng này là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thư giãn sâu và trải nghiệm sức khỏe toàn diện.

Từ ngày đầu hình thành, I-Resort đã chọn con đường riêng khi khai thác nguồn khoáng nóng thiên nhiên quý giá của Nha Trang, kết hợp cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu, spa và ẩm thực địa phương. Chính hướng đi này đã giúp I-Resort trở thành “mảnh ghép” độc đáo, làm phong phú bức tranh du lịch Nha Trang vốn quen thuộc với du lịch biển đảo.

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực, gala và team building dành cho công ty, nhóm bạn hay du khách quốc tế. Sự đa dạng này khiến I-Resort trở thành một trong những “điểm chạm” đáng nhớ trong hành trình khám phá thành phố biển.

Không gian khoáng nóng tự nhiên - nơi du khách tìm lại sự cân bằng và thư giãn trọn vẹn.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người tại I-Resort

Bước chân vào I-Resort, du khách dễ dàng cảm nhận được sự hòa quyện tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên. Từng mái ngói, bức tường đá, hay lối đi lát đá đều mang hơi thở mộc mạc, gần gũi mà vẫn tinh tế. Thiết kế của khu nghỉ dưỡng được lấy cảm hứng từ làng quê Việt Nam, kết hợp vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, đá, tạo nên không gian vừa thân thiện, vừa sang trọng.

Không chỉ chú trọng kiến trúc xanh, I-Resort còn đặt yếu tố bảo tồn môi trường lên hàng đầu. Toàn khu sử dụng hệ thống xử lý nước, tiết kiệm năng lượng, và duy trì cảnh quan thiên nhiên nguyên bản. Mỗi trải nghiệm tại đây - từ ngâm khoáng, tắm bùn, đến trị liệu spa - đều được thực hiện bằng nguồn khoáng nóng tự nhiên, mang lại cảm giác thanh lọc và phục hồi năng lượng cho cơ thể.

I-Resort - Dấu ấn thương hiệu nâng tầm du lịch Việt Nam

Trong xu thế du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, I-Resort Nha Trang nổi lên như một thương hiệu tiên phong tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ tắm khoáng, khu nghỉ dưỡng này còn hướng tới mô hình wellness toàn diện, kết hợp trị liệu tự nhiên và không gian sống cân bằng.

Đặc biệt, I-Resort đang mở rộng thêm nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng đến sự tiện nghi và phù hợp với nhu cầu của du khách, nhưng vẫn giữ nét gần gũi, mang đậm tinh thần Việt Nam. Các gói chăm sóc và trị liệu chuyên sâu được thiết kế dựa trên nghiên cứu về sức khỏe và thói quen sinh hoạt của du khách, hướng đến việc cải thiện thể trạng và duy trì phong độ lâu dài.

Tất cả tạo nên một trải nghiệm thư giãn bền vững, không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe toàn diện.

Song song đó, I-Resort tích cực đồng hành cùng Khánh Hòa trong các hoạt động quảng bá du lịch bền vững, góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm nghỉ dưỡng và trị liệu nổi bật.

Toàn cảnh “viên ngọc xanh” giữa lòng Nha Trang - biểu tượng của du lịch xanh và bền vững.

Điểm đến trọn vẹn cho nghỉ dưỡng, vui chơi và tổ chức sự kiện doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở mô hình nghỉ dưỡng – trị liệu, I-Resort còn mở rộng không gian cho những hành trình gắn kết tập thể. Với khuôn viên xanh rộng lớn, bao quanh bởi núi non và dòng suối khoáng, nơi đây là điểm đến lý tưởng để tổ chức tiệc gala, hội nghị khách hàng, chương trình teambuilding hay dã ngoại ngoài trời. Hệ thống bãi cát, sân khấu trung tâm và khu vực nhà hàng ven hồ được bố trí linh hoạt, đáp ứng tốt các sự kiện quy mô từ vài chục đến hàng trăm khách.

Bãi cát ven sông lý tưởng cho hoạt động teambuilding và gala.

Sau những giờ teambuilding sôi động, du khách có thể ngâm mình trong hồ khoáng nóng, vui chơi tại công viên nước hay tận hưởng trị liệu spa, khép lại một hành trình trọn vẹn cả về thể chất lẫn cảm xúc.

I-Resort Nha Trang không chỉ là khu nghỉ dưỡng khoáng nóng nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của du lịch xanh và phát triển bền vững tại Khánh Hòa.

Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây mang đến cho du khách không gian chữa lành, tái tạo năng lượng và cảm nhận sâu sắc giá trị của thiên nhiên. Với định hướng kiên định và tầm nhìn dài hạn, I-Resort đang từng bước khẳng định vị thế - một “viên ngọc xanh” tỏa sáng, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.