Huyền thoại bóng đá Ai Cập: 'Chúng tôi đối đầu Messi, FIFA và trọng tài'

(VTC News) -

Đội tuyển Argentina thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Việc đánh rơi chiến thắng và thua ở phút 90+3 là thất bại đau đớn của bóng đá Ai Cập. Huyền thoại bóng đá nước này là Mohamed Aboutrika cũng bày tỏ sự bất mãn về quyết định bất lợi của trọng tài.

"Chúng tôi phải đương đầu cả Messi, FIFA và cả các trọng tài!", cầu thủ nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Ai Cập trước Mohamed Salah bình luận trên truyền hình sau trận đấu.

Mohamed Aboutrika không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua của ĐT Ai Cập - Ảnh: Reuters

Trang Almasryalyoum cũng trích dẫn phát biểu của Aboutrika về công tác trọng tài: “"Chúng ta đã phải chịu sự bất công từ trọng tài. Cảm giác trọng tài chống lại mình là một cảm giác chết người. Điều chúng tôi mong muốn là sự công bằng. Xin cảm ơn đội tuyển của chúng tôi. Các bạn đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Đó là một kịch bản đầy khó khăn, nhưng cũng là một kỳ World Cup sẽ được ghi nhớ trong lịch sử”.

Dù chê trách trọng tài, Aboutrika vẫn ghi nhận sự xuất sắc của Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi xoay chuyển trận đấu chỉ trong 4 phút với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng giúp Argentina gỡ hòa 2-2.

“Nếu không có Messi thì đội tuyển Argentina không có gì cả. Messi đang tạo nên một kỳ World Cup mang tầm huyền thoại. Bất kỳ cầu thủ nào khác cũng sẽ suy sụp sau khi đá hỏng một quả phạt đền. Đội tuyển Argentina chơi rất quyết liệt. Các cầu thủ Ai Cập đã thi đấu đúng đấu pháp trong 70 phút, nhưng lại để lộ khoảng trống ở 20 phút cuối và họ đã tận dụng để ghi 3 bàn thắng”, Aboutrika nói.

Mohamed Aboutrika sinh năm 1978, chơi ở vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công. Ông đã ghi 38 bàn trong 100 lần khoác áo đội tuyển Ai Cập. Mohamed Aboutrika đã cùng Ai Cập vô địch châu Phi (AFCON) vào các năm 2006 và 2008.