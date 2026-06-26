Hùng Nhơn ký loạt thỏa thuận chiến lược tại châu Âu, mở rộng hợp tác quốc tế

(VTC News) -

Làm việc với Bel Gà, đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn

Tại Bỉ, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và đại diện cộng đồng DN địa phương, đã làm việc với Công ty Bel Gà - đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn trong lĩnh vực con giống gia cầm chất lượng cao.

Cũng tại Bỉ, đoàn công tác đã chào xã giao ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU).

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh và đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, mở đầu chuỗi hoạt động tại châu Âu.

Hùng Nhơn và De Heus hợp tác chuyển đổi xanh, hướng tới Net Zero 2050

Tại Hà Lan, ngày 23/6, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) ký kết MOU nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Tây Ninh với cộng đồng DN Hà Lan. Đoàn cũng chào xã giao ông Ngô Hướng Nam - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Cùng ngày, Hùng Nhơn và De Heus ký kết MOU chuyển đổi xanh hướng đến Net Zero 2050 giai đoạn 2026-2036, tập trung vào năng lượng xanh, giảm phát thải và chuỗi nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.

Hùng Nhơn và De Heus đặt trọng tâm hợp tác vào chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển chuỗi sản xuất bền vững.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước sử dụng năng lượng sạch như điện mặt trời, khí CNG, hướng tới thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch vào năm 2036; đồng thời tái sử dụng nước thải, chất thải, phụ phẩm chăn nuôi, mở rộng cây xanh, kiểm kê khí nhà kính và hướng tới các chứng nhận ISO 50001, ISO 14001, ISO 14068-1:2023.

Chương trình hợp tác này gắn với chiến lược phát triển dài hạn của chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus, hướng tới mục tiêu đến năm 2036 đạt quy mô 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu, 10.000 con heo cụ kỵ và doanh thu kỳ vọng của chuỗi khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

Hùng Nhơn và Big Dutchman thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Tại Đức, đoàn công tác chào xã giao ông Nguyễn Đắc Thành - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 25/6, Tập đoàn Hùng Nhơn và Big Dutchman AG ký kết MOU về hợp tác đối tác chiến lược, hướng đến các dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Việt Nam.

Giai đoạn 2026-2036, hai bên dự kiến triển khai các dự án tại Tây Ninh với tổng giá trị dự kiến khoảng 100 triệu Euro (tương đương 3.015 tỷ đồng). Các dự án bao gồm hệ thống trại gà đẻ quy mô 3 triệu con, gà hậu bị quy mô 1 triệu con và gà thịt quy mô 25 triệu con đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh cung cấp giải pháp công nghệ, Big Dutchman và Hùng Nhơn sẽ phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Lễ ký kết đúng dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa hai bên, tạo nền tảng mở rộng hợp tác giai đoạn 2026-2036.

Hùng Nhơn - Big Dutchman hợp tác mở rộng nền tảng công nghệ cho các dự án chăn nuôi quy mô lớn, tiếp nối hành trình hợp tác 20 năm giữa hai bên.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ nông nghiệp thế giới

Các thỏa thuận hợp tác trong chuyến công tác lần này cho thấy sự tin tưởng của các đối tác quốc tế với năng lực của Hùng Nhơn, đồng thời góp phần hoàn thiện mô hình liên kết nông nghiệp công nghệ cao đa quốc gia tại Việt Nam.

Trong chuỗi giá trị này, De Heus (Hà Lan) cung cấp giải pháp dinh dưỡng vật nuôi; Bel Gà (Bỉ) cung cấp con giống gia cầm chất lượng cao; Big Dutchman (Đức) cung cấp công nghệ, thiết bị và giải pháp chăn nuôi; Olmix (Pháp) đồng hành với giải pháp sinh học; Boehringer Ingelheim (Đức) hỗ trợ sức khỏe vật nuôi, phòng chống dịch bệnh và nâng cao an toàn sinh học.

Hùng Nhơn giữ vai trò trung tâm trong đầu tư, vận hành trang trại công nghệ cao. Thông qua hợp tác dài hạn với các tập đoàn hàng đầu châu Âu, Hùng Nhơn khẳng định vị thế đối tác chiến lược, hướng tới nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và Net Zero 2050.