Hotspot mới của Gen Z: Đi thật xa chỉ để… ngủ và giải nhiệt cuộc sống

(VTC News) -

Những chuyến xe rời thành phố mang theo đôi tai nghe, vài cuốn sách và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Không còn là hành trình khám phá, đó là chuyến “đi xa chỉ để tắt bớt nhịp sống”, tìm lại hơi thở cân bằng giữa núi rừng và gió trời.

Những chuyến đi giờ đây không còn là cuộc “chạy trốn”, mà là hành trình “giải nhiệt cuộc sống”, nơi người trẻ học cách lắng nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá, để stress tan dần theo từng ngụm trà xanh thơm mát.

Nhu cầu này đang ngày càng tăng: Theo Wakefield Research, khoảng 37% người trẻ Việt bị mất ngủ và 73% chịu căng thẳng do rối loạn giấc ngủ. Gen Z, thế hệ lớn lên giữa áp lực thành công, tài chính, FOMO và tốc độ công việc chóng mặt đang cần một “cú shutdown” toàn diện.

Đó là lý do Đà Lạt, Pleiku hay Hội An trở thành “tọa độ healing” mới của Gen Z, nơi giấc ngủ được ưu tiên, và bình yên trở thành đặc sản. Theo một nền tảng đặt phòng tại Việt Nam, gần 70% du khách Việt hiện tìm kiếm kỳ nghỉ chỉ để nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Đà Lạt: Nơi Gen Z "tắt" app sống ảo, "bật" nút ngủ sâu

Sau thời gian dài quay cuồng với stress, deadline và thiếu ngủ, đầu tháng 10, Ngọc Thảo (28 tuổi, kế toán tại TP.HCM) quyết định lên Đà Lạt không phải để săn mây hay check-in, mà chỉ để… ngủ.

“Mình và hai người bạn thuê một homestay có view chill, tắt 4G và xác định: Bốn ngày này chỉ ăn và ngủ”, Thảo cười. “Trước khi đi, mình thực sự bị burnout đến mức đầu óc quay cuồng, căng thẳng tột độ”.

Giữa se lạnh Đà Lạt, nhiều người trẻ chọn ‘tắt’ nhịp sống vội, nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh và tìm lại sự thư thái sau những ngày căng thẳng.

Buổi sáng đầu tiên, nắng sớm len qua ô cửa. Không phải tiếng chuông báo thức mà là tiếng chim gọi Thảo dậy. Sau một giấc ngủ trọn vẹn, nét mặt thư giãn và phấn chấn hiện rõ. Cô ngồi trên ban công, ngắm rừng thông và thành phố “trôi” dưới chân mình, nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, cảm nhận hương vị trà thiên nhiên thanh dịu.

Hơi lạnh từ chai trà như làn gió len lỏi xoa dịu căng thẳng, EGCG giúp cô thấy đầu óc như được “làm mát”. Cảm giác sảng khoái ấy khiến mọi mệt mỏi tan biến. Không cần những tấm hình đẹp, Thảo trở về với một tinh thần được ‘format’ lại hoàn toàn: Sảng khoái, đầy hứng khởi.

Giữa cao nguyên se lạnh, Thảo nhận ra: Đôi khi, nghỉ ngơi cũng là một dạng dũng cảm, dám dừng lại, giải nhiệt cuộc sống để bắt đầu.

Pleiku: Đổi “deadline” lấy hương trà để giải nhiệt cuộc sống

Hoàng Lâm (27 tuổi, lập trình viên tại TP.HCM) có hai năm làm việc không ngừng nghỉ. Anh ví công việc của mình như “chiếc máy ép kiệt sức trẻ”. Cảm giác mắc kẹt, mệt mỏi khiến Lâm không còn hứng thú với bất cứ điều gì.

Lâm quyết định chi tiền lên Pleiku, nơi chỉ có sương sớm, gió cao nguyên và mùi đất đỏ bazan ngai ngái. Anh chọn một homestay gần Biển Hồ, nơi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi. Anh thuộc nhóm 61% Gen Z Việt đi du lịch để thư giãn, giảm căng thẳng và kết nối lại với chính mình.

Giữa ban mai Pleiku, nhiều bạn trẻ nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, hương trà xanh thiên nhiên giúp họ ‘refresh’ tâm trí và tìm lại sự bình yên sau những ngày căng thẳng.

“Người trẻ tụi mình dễ stress hơn bao giờ hết. Nên việc du lịch, thư giãn cùng một thức uống như Trà Xanh Không Độ là cách giải nhiệt cuộc sống, lấy lại cân bằng”, Lâm chia sẻ.

Mỗi sáng, anh chạy xe quanh Hồ T’Nưng, ngồi bên hiên gỗ thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Hương vị trà xanh nguyên chất thơm ngon lan tỏa, EGCG từ lá trà xanh thiên nhiên giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm, giảm căng thẳng thấy rõ. “Chỉ cần ngồi giữa không khí trong lành, nhấp ngụm trà này, mình thấy cơ thể như được ‘refresh’, đầu óc mát rượi như vừa được làm mới.”

Lâm rời Pleiku mà không để lại gì ngoài stress, không mang đi gì ngoài bình yên. Giữa sương sớm và vị trà xanh thanh mát, anh học cách hít thở chậm lại, và nhận ra khi đầu óc dịu đi, cuộc sống cũng bớt gấp gáp hơn.

Hội An: Nơi “reset” cảm xúc với hương vị trà xanh

Giữa nhịp sống hối hả Sài Gòn, Vân Anh (27 tuổi, trưởng nhóm mua hàng quốc tế) luôn trong tư thế “chạy” vì công việc. Có ngày cô kết thúc lúc gần nửa đêm, nhưng đầu vẫn quay cuồng vì tin nhắn, hợp đồng, con số chưa xong.

“Mình nhận ra đang dần kiệt sức”, cô kể. “Và mình cần một nơi đủ chậm để kịp hít thở, giải nhiệt cuộc sống, làm mới lại tuổi trẻ.” Hội An là điểm dừng cô chọn.

“Faifo” cuối thu đón cô bằng nắng vàng mềm và sông Hoài lặng sóng. Không check-in dày đặc, Vân Anh chọn một “ritual” nhỏ: Mỗi chiều, đạp xe ra ven sông, ngồi quán cà phê gỗ, ngắm hoa đăng trôi và nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh.

Giữa buổi chiều vàng Hội An, nhiều bạn trẻ ngồi bên sông Hoài, nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh để tìm lại nhịp thở cân bằng và sự bình yên mang vị trà xanh.

“Cảm giác đó như một nút ‘reset’ cảm xúc”, cô mỉm cười. Hương vị trà xanh nguyên chất thơm ngon khiến mọi áp lực như được gột rửa. Mỗi ngụm trà với EGCG từ lá trà thiên nhiên giúp cô giảm căng thẳng, tâm trí thư giãn hơn.

Những buổi chiều Hội An cứ thế trôi chậm. Vân Anh dần tìm lại nhịp thở cân bằng, một trạng thái cô gọi là “bình yên có vị trà xanh” để giải nhiệt cuộc sống.

Giải nhiệt cuộc sống: Nghệ thuật tái tạo năng lượng của Gen Z

Từ Đà Lạt mờ sương đến Pleiku trầm mặc hay Hội An vàng nắng, hành trình của Gen Z không còn là cuộc chinh phục, mà là hành trình giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống để trở về với chính mình. Họ tìm kiếm sự an yên trong từng hơi thở, từng giấc ngủ trọn vẹn.

Giữa nhịp sống vội vã, “healing” không chỉ là trào lưu mà là lựa chọn tinh tế. Trên mạng xã hội, #healing đã vượt 58 tỷ lượt xem và #chualanh đạt hơn 2 tỷ - phản chiếu rõ nhu cầu phục hồi tinh thần ngày càng mạnh mẽ.

Với Gen Z, “giải nhiệt cuộc sống” là nghệ thuật tái tạo năng lượng. Đôi khi, chỉ cần ngồi giữa thiên nhiên trong lành, thả lỏng tâm trí và nhấp một ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh với EGCG chiết xuất từ lá trà xanh thiên nhiên là đủ để “chữa lành” khỏi stress, xoa dịu cảm xúc, và lấy lại cân bằng.

Trong thế giới luôn xoay nhanh, Gen Z đang dạy chúng ta một bài học giản dị: Đôi khi, để đi xa hơn, ta chỉ cần dừng lại một chút, ngủ một giấc thật sâu, hít thở thật chậm, và để vị trà xanh mát lành khẽ chảy qua từng phút giây bình yên.

Bởi “giải nhiệt cuộc sống” đôi khi không ở đâu xa mà nằm trong khoảnh khắc ta đủ can đảm để lắng lại, giảm căng thẳng và mỉm cười với chính mình.