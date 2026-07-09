Hơn 1.600 doanh nhân tranh tài tại World Entrepreneur Tournament 2026 ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố World Entrepreneur Tournament 2026 (Pickleball World Cup Edition). Đây là giải đấu pickleball quốc tế dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và các chủ thể kinh tế năng động trong nước, khu vực và quốc tế.

World Entrepreneur Tournament 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2/9 đến ngày 4/9 tại thành phố Đà Nẵng, trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 1.600 doanh nhân và vận động viên đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; tổ chức thi đấu ở 26 nội dung tại nhiều cụm sân pickleball tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, World Entrepreneur Tournament 2026 được định vị như một không gian gặp gỡ mới của giới doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập. Tại đó, tinh thần thi đấu, bản lĩnh thương trường, văn hóa kết nối và cơ hội hợp tác kinh tế được đặt trong cùng một hệ sinh thái sự kiện.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố World Entrepreneur Tournament 2026 (Pickleball World Cup Edition).

Với đặc trưng cởi mở, dễ tiếp cận, giàu tương tác và phù hợp với nhiều nhóm tuổi, nhiều nền tảng thể lực, pickleball nhanh chóng trở thành lựa chọn mới của cộng đồng doanh nhân. Đây không chỉ là một hình thức vận động lành mạnh, văn minh, mà còn tạo thêm điểm chạm tự nhiên cho các mối quan hệ xã hội và kinh doanh.

World Entrepreneur Tournament 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của các chủ doanh nghiệp, cổ đông lớn, nhà đầu tư, lãnh đạo ngân hàng, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân quốc tế và cộng đồng pickleball trong nước, quốc tế.

Bên cạnh các trận đấu chính thức, giải còn được thiết kế như một chuỗi hoạt động kết nối đa dạng, bao gồm thi đấu pickleball, giao lưu doanh nhân, kết nối kinh doanh, xúc tiến đầu tư, gặp gỡ đối tác chiến lược, đêm gala kết nối, hoạt động truyền thông quốc tế và các chương trình đồng hành dành cho nhà tài trợ.

Để giữ đúng bản sắc của một giải đấu dành riêng cho cộng đồng doanh nhân, Ban Tổ chức quy định đối tượng tham dự gồm chủ doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp và được thành lập từ đủ 24 tháng trở lên.

Giải đấu cũng mở rộng cho cổ đông đã đăng ký góp vốn và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sở hữu từ 30% vốn điều lệ hoặc cổ phần trở lên của doanh nghiệp; giám đốc hoặc phó giám đốc các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng đang hoạt động hợp pháp.

Bên cạnh giá trị dành cho vận động viên và cộng đồng doanh nhân, giải đấu cũng mở ra cơ hội đồng hành lớn cho các nhà tài trợ. Với quy mô quốc tế, đối tượng tham dự có chất lượng cao và hệ thống hoạt động phong phú, World Entrepreneur Tournament 2026 là nền tảng để các thương hiệu tiếp cận trực tiếp cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.