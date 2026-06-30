Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

(VTC News) -

Sáng 30/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được xem chiếu phim "40 năm thu hút đầu tư nước ngoài" và nghe quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng thời, hội nghị cũng nhằm bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị nêu rõ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường.

Tại nghị quyết, Bộ Chính trị đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong việc phát triển khu vực kinh tế FDI, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước; sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp và từng bước giao nhiệm vụ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Chính trị khuyến khích, yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo người Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, công bố lộ trình nội địa hóa…