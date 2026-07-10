Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ngưỡng điểm xét tuyển đại học năm 2026

(VTC News) -

Theo đó, ngưỡng điểm được xây dựng trên cơ sở Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh của Học viện cùng kết quả đối sánh phổ điểm giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được biết, năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 17 chương trình đào tạo tại trụ sở chính ở Hà Nội (mã trường HPN) và 2 chương trình đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM (mã trường SPN). Căn cứ đặc thù từng ngành và phương thức tuyển sinh, Học viện quy định các mức ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào như sau:

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:

19 điểm đối với chương trình Truyền thông đa phương tiện.

18 điểm đối với các chương trình: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đào tạo tại Hà Nội); Truyền thông xã hội; Tâm lý học.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

16 điểm đối với các chương trình: Công nghệ thông tin; Thiết kế và phát triển Game; Công tác xã hội; Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội; Giới và Phát triển; Kinh tế; Kinh tế (Chất lượng cao); Kinh tế số; Marketing; Công tác xã hội (đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM – mã trường SPN); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM – mã trường SPN).

Riêng hai ngành Luật và Luật Kinh tế, Học viện thực hiện ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định và thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng đối với tuyển sinh đại học năm 2026, đồng thời sẽ áp dụng theo đúng hướng dẫn của Bộ trong quá trình xét tuyển.

Đối với phương thức xét học bạ THPT:

23 điểm đối với Truyền thông đa phương tiện.

21 điểm đối với: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Hà Nội); Truyền thông xã hội; Tâm lý học.

Ngưỡng điểm xét tuyển của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm học 2026- 2027.

19 điểm đối với: Công nghệ thông tin; Thiết kế và phát triển Game; Công tác xã hội; Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội; Giới và Phát triển; Kinh tế; Kinh tế (Chất lượng cao); Kinh tế số; Marketing; Công tác xã hội tại Phân hiệu TP. HCM; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Phân hiệu TP. HCM.

Hai ngành Luật và Luật Kinh tế tiếp tục thực hiện theo quy định và thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực:

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA):

68 điểm: Truyền thông đa phương tiện.

63 điểm: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (CLC); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Hà Nội); Truyền thông xã hội; Tâm lý học.

54 điểm: Công nghệ thông tin; Thiết kế và phát triển Game; Công tác xã hội; Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội; Giới và Phát triển; Kinh tế; Kinh tế (CLC); Kinh tế số; Marketing; Công tác xã hội và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Phân hiệu TP. HCM.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT):

12,85 điểm: Truyền thông đa phương tiện.

11,91 điểm: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (CLC); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Hà Nội); Truyền thông xã hội; Tâm lý học.

10,03 điểm: Công nghệ thông tin; Thiết kế và phát triển Game; Công tác xã hội; Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội; Giới và Phát triển; Kinh tế; Kinh tế (CLC); Kinh tế số; Marketing; Công tác xã hội và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh.

Riêng Luật và Luật Kinh tế, Học viện áp dụng theo quy định và thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh đại học năm 2026.

Bên cạnh ngưỡng điểm xét tuyển, Học viện còn quy định điều kiện riêng đối với một số chương trình đào tạo nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào.

Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) và Kinh tế (Chất lượng cao) yêu cầu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ 5,0 điểm trở lên.

Công nghệ thông tin và Thiết kế và phát triển Game yêu cầu điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,0 điểm trở lên.

Đối với phương thức xét học bạ và phương thức khác (mã 500), Học viện cũng quy định thêm các điều kiện về điểm trung bình môn Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh tùy theo từng chương trình đào tạo.

Theo phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi năm nay có mức độ phân hóa tốt hơn, số lượng thí sinh đạt điểm rất cao ở nhiều môn giảm so với năm trước, trong khi nhóm điểm trung bình và khá chiếm tỷ lệ lớn.

Trong bối cảnh đó, việc Học viện Phụ nữ Việt Nam xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ở mức 16–19 điểm đối với phương thức xét điểm thi THPT được đánh giá là phù hợp với mặt bằng điểm thi năm nay.

Việc phân chia thành nhiều mức ngưỡng theo từng nhóm ngành cũng phản ánh đúng đặc thù tuyển sinh của từng lĩnh vực. Những ngành có sức hút lớn và yêu cầu cao về năng lực học tập như Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị kinh doanh hay Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có ngưỡng đầu vào cao hơn, trong khi các ngành còn lại vẫn tạo điều kiện để nhiều thí sinh có cơ hội tham gia xét tuyển.

Đặc biệt, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chỉ là điều kiện tối thiểu để được tham gia xét tuyển, không phải là điểm trúng tuyển chính thức. Điểm chuẩn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả xét tuyển theo từng chương trình đào tạo.

Một điểm mới trong tuyển sinh năm 2026 là Học viện áp dụng quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Học viện quy định các khoảng quy đổi giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm thi HSA và điểm thi SPT, đồng thời sử dụng công thức nội suy tuyến tính để quy đổi điểm giữa các phương thức, bảo đảm nguyên tắc tương đương và công bằng cho tất cả thí sinh. Học viện cũng cung cấp công cụ tra cứu điểm quy đổi trên Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh thuận tiện trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Thí sinh cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng

Trong thời gian đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam khuyến nghị thí sinh:

Theo dõi kỹ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng chương trình đào tạo.

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước kết hợp với phổ điểm năm 2026 để xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp.

Sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên, đặt ngành yêu thích nhất ở vị trí cao nhất.

Đặc biệt, cần lựa chọn đúng mã trường HPN khi đăng ký các chương trình đào tạo tại Hà Nội và mã trường SPN khi đăng ký các chương trình đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.

Với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xây dựng trên cơ sở khoa học, bám sát phổ điểm năm 2026 và bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức xét tuyển, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trên cả nước, đồng thời duy trì chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, luật, công nghệ, truyền thông và khoa học xã hội.