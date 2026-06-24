Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi, thừa nhận có sử dụng AI để sửa thư trúng tuyển thạc sĩ

(VTC News) -

Trưa 24/6, công ty quản lý của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đưa ra thông cáo về loạt ồn ào liên quan đến việc nàng hậu được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia.

Theo đó, Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Đại học Columbia là thông tin chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Theo Bảo Ngọc, trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và được nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học.

Đáng chú ý, nàng hậu thừa nhận trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin.

Do công cụ AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin “ho tuition”.

Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai.

"Bảo Ngọc xin khẳng định rõ rằng không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra một hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản mà nhà trường đã gửi.

Bảo Ngọc cũng xin khẳng định việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu rằng mình nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế", nàng hậu cho biết.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

"Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, tôi xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm và góp ý. Bảo Ngọc luôn trân trọng mọi sự quan tâm, theo dõi cũng như những góp ý từ công chúng, và xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này.

Một lần nữa, Bảo Ngọc chân thành cảm ơn tất cả mọi người dành thời gian lắng nghe và nhìn nhận sự việc một cách đầy đủ hơn", cô nói thêm.

Bảo Ngọc thừa nhận có sử dụng AI che một số thông tin dẫn đến việc sai sót.

Trước đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải thư mời tham gia chương trình Thạc sĩ Hành chính công (MPA), chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA) - trường thành viên của Đại học Columbia (Hoa Kỳ), từ học kỳ mùa hè năm 2026.

Chương trình được đào tạo theo hình thức toàn thời gian và sinh viên phải duy trì trạng thái học toàn thời gian trong suốt quá trình học tập. Ngoài thư mời nhập học, cô còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, đi kèm khoản hỗ trợ học phí.

Bài đăng của Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Bên cạnh những lời khen ngợi, một số khán giả phát hiện hình ảnh thư trúng tuyển được nàng hậu có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (tạm dịch: miễn học phí) bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của Giám đốc chương trình học là "Dr. Steven Cohen" cũng bị viết nhầm thành "Dr. Steve Cohen". Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Trước những tranh cãi, Bảo Ngọc có động thái chỉnh sửa bài đăng, thay bằng thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD.

Đến trưa 23/6, Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng phản hồi trước những nghi vấn liên quan đến thư trúng tuyển. Cô khẳng định văn bản được chia sẻ là thư mời nhập học do Đại học Columbia cấp và các thông tin về trường, chương trình đào tạo cũng như kết quả tuyển sinh không bị thay đổi so với tài liệu gốc.

Người đẹp cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, ê-kíp đã che một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Theo Bảo Ngọc, chính cách xử lý hình ảnh này đã dẫn đến những hiểu lầm và băn khoăn từ phía công chúng.