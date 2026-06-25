Hiện trạng khu Mả Lạng tại trung tâm TP.HCM trước cuộc đại chỉnh trang

Sinh sống tại Mả Lạng từ nhỏ, anh Nguyễn Trí Hiếu (SN 1986) cho biết căn nhà chưa đầy 20 m² là nơi ở của bảy người thuộc ba thế hệ trong gia đình. "Nhà nhỏ, ba thế hệ cùng sống nên sinh hoạt rất khó khăn. Chúng tôi mong khu Mả Lạng sớm được chỉnh trang, có nơi ở rộng rãi, khang trang hơn nhưng vẫn được ở lại nơi quen thuộc này", anh Hiếu chia sẻ.